خالد النعيمي: الأسرة أساس التنمية ومستقبل الأجيال

أبوظبي (الاتحاد)

قال خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب: «تجسد دولة الإمارات رؤية القيادة الرشيدة في نموذج تنموي شامل يضع الإنسان في صدارة الأولويات، وذلك من خلال جعل الأسرة محوراً أساسياً في مسيرة التنمية المستدامة بوصفها الحاضنة الأولى للقيم الوطنية والهوية، ضمن نهج يرتكز على جودة الحياة والاستقرار المجتمعي، مدعوماً بمنظومة متكاملة من السياسات والمبادرات التي تسخّر كافة الإمكانات لدعم الأسرة الإماراتية وتعزيز دورها في تماسك المجتمع ومواكبة تطلعاته نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، بما يعكس مكانة الدولة وريادتها على المستوى العالمي».

وأضاف: «يتزامن اليوم الدولي للأسرة هذا العام مع (عام الأسرة)، وهو ما يبرز دورها الفاعل في إعداد أجيال واعية وقادرة على تحمل المسؤولية ومواصلة مسيرة الإنجاز، باعتبارها البيئة الأولى لتمكين الشباب وتعزيز جاهزيتهم. وفي هذا الإطار، تحرص دولة الإمارات على تطوير منظومة داعمة للأسرة تواكب متغيرات العصر وتحافظ على القيم الوطنية، من خلال مبادرات نوعية تعزز الترابط الأسري، بما يسهم في بناء مجتمع متوازن وجاهز لمتطلبات المستقبل».