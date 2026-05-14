الجمعة 15 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خالد النعيمي: الأسرة أساس التنمية ومستقبل الأجيال

خالد النعيمي
15 مايو 2026 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. نموذج عالمي في التماسك والاستقرار المجتمعي
«الفارس الشهم 3» تنفّذ عشرات المبادرات في مختلف مناطق غزة
عام الأسرة
تابع التغطية كاملة

قال خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب: «تجسد دولة الإمارات رؤية القيادة الرشيدة في نموذج تنموي شامل يضع الإنسان في صدارة الأولويات، وذلك من خلال جعل الأسرة محوراً أساسياً في مسيرة التنمية المستدامة بوصفها الحاضنة الأولى للقيم الوطنية والهوية، ضمن نهج يرتكز على جودة الحياة والاستقرار المجتمعي، مدعوماً بمنظومة متكاملة من السياسات والمبادرات التي تسخّر كافة الإمكانات لدعم الأسرة الإماراتية وتعزيز دورها في تماسك المجتمع ومواكبة تطلعاته نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، بما يعكس مكانة الدولة وريادتها على المستوى العالمي».
وأضاف: «يتزامن اليوم الدولي للأسرة هذا العام مع (عام الأسرة)، وهو ما يبرز دورها الفاعل في إعداد أجيال واعية وقادرة على تحمل المسؤولية ومواصلة مسيرة الإنجاز، باعتبارها البيئة الأولى لتمكين الشباب وتعزيز جاهزيتهم. وفي هذا الإطار، تحرص دولة الإمارات على تطوير منظومة داعمة للأسرة تواكب متغيرات العصر وتحافظ على القيم الوطنية، من خلال مبادرات نوعية تعزز الترابط الأسري، بما يسهم في بناء مجتمع متوازن وجاهز لمتطلبات المستقبل».

اليوم الدولي للأسر
خالد النعيمي
الإمارات
المؤسسة الاتحادية للشباب
عام الأسرة
الأسرة
الأسرة الإماراتية
اليوم العالمي للأسرة
اليوم الدولي للأسرة
يوم الأسرة العالمي
يوم الأسرة الدولي
آخر الأخبار
الرئيسان الأميركي والصيني يحضران حفل استقبال في قاعة الشعب الكبرى ببكين (رويترز)
الأخبار العالمية
أميركا والصين: ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً
15 مايو 2026
حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» المشاركة بفرض الحصار البحري على موانئ إيران - أرشيفية
الأخبار العالمية
واشنطن: قدرات إيران الهجومية تراجعت 90%
15 مايو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على قرية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان يطالب بتثبيت وقف إطلاق النار بشكل نهائي
15 مايو 2026
خلال منح الثقة لحكومة علي الزيدي في البرلمان العراقي
الأخبار العالمية
«النواب العراقي» يصوت لصالح منح الثقة لحكومة علي الزيدي
15 مايو 2026
فلسطيني بين أنقاض منزل أحرقه مستوطنون إسرائيليون بالضفة الغربية - أرشيفية
الأخبار العالمية
مستوطنون يشنّون هجمات على قرى فلسطينية في الضفة الغربية
15 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©