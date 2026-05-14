سلطان النيادي: الأسرة الإماراتية ركيزة الاستقرار والتنمية

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: «تُجسّد الأسرة الإماراتية أحد أبرز عناصر القوة في المجتمع منذ تأسيس الاتحاد، بما تحمله من قيم راسخة وتماسك يعزز استقرار الدولة واستدامة مسيرتها، في ظل توجه وطني يركّز على ترسيخ جودة الحياة وتعزيز الترابط الاجتماعي، وتكامل جهود المؤسسات لتوفير بيئة داعمة تواكب التحولات المتسارعة، وتفتح آفاقاً أوسع لبناء مجتمع أكثر تماسكاً، بما يعكس رؤية قيادية تضع استقرار المجتمع ضمن أولوياتها الاستراتيجية».

وأضاف معاليه: «يمثل اليوم الدولي للأسرة مناسبة ذات أبعاد استراتيجية تعكس أهمية دور الأسرة في تماسك المجتمعات وترسيخ الاستقرار العالمي، وهنا تبرز الأسرة الإماراتية كنموذج رائد لها مكانتها كأحد أعمدة قوة المجتمع، في تجسيد لنهج دولة الإمارات وبدعم متواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، (أم الإمارات)، في بناء أسرة متوازنة تجمع بين التمسك بالهوية الوطنية والانفتاح على العالم والتفاعل الإيجابي مع المتغيرات».