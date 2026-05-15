علوم الدار

ارتفاع درجات الحرارة غدا

أبوظبي
15 مايو 2026 17:18

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام غائما جزئياً شرقاً، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً شمالية غربية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي يكون مضطربا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 13:00 والمد الثاني 00:32، والجزر الأول عند الساعة 18:10 والجزر الثاني عند الساعة 07:34.

يكون بحر عمان خفيفا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 09:43 والمد الثاني 20:30، والجزر الأول عند الساعة 15:12 والجزر الثاني عند الساعة 03:25.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                        الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي                         39 26 80 25

دبي                               37 26 80 30

الشارقة                           38 25 80 30

عجمان                           35 25 75 30

أم القيوين                        38 24 80 35

رأس الخيمة                     41 27 80 30

الفجيرة                           34 28 60 20

العـين                             40 24 70 20

ليوا                                42 22 50 10

الرويس                           39 23 65 15

السلع                              39 26 65 20

دلـمـا                              37 27 80 30

طنب الكبرى / الصغرى      36 27 80 35

أبو موسى                        35 27 80 40.

المصدر: وام
بقرار من حمدان بن محمد.. تعيين مساعد للمدير التنفيذي لقطاع الإسكان بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان
هزاع بن زايد يزور محمد أحمد المحمود في مجلسه بمنطقة العين
«الثقافة والسياحة» تُطلق مبادرة «الموسيقى في المدينة»
شرطة أبوظبي تحذر السائقين من القيادة في بعض الظروف
نهائي إنتر ولاتسيو الأعلى في إيرادات التذاكر والأقل مشاهدة تلفزيونية!
