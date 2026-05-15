الجمعة 15 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي مستشار الأمن الوطني البريطاني

عبدالله بن زايد يلتقي مستشار الأمن الوطني البريطاني
15 مايو 2026 21:39

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، جوناثان باول، مستشار الأمن الوطني البريطاني.
وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد في لندن، بحث مجمل التطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأعرب جوناثان باول، خلال اللقاء، عن تضامن بلاده مع دولة الإمارات وإدانتها للاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة، فيما توجّه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالشكر والتقدير لمعاليه على موقف بلاده الداعم لدولة الإمارات، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يلتقي عضواً بالبرلمان البريطاني ويبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
عبدالله بن زايد: الأسرة في مقدمة الأولويات الوطنية والتنموية

وناقش الجانبان التداعيات الخطيرة لهذه الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، وسبل تعزيز التعاون الدولي لحماية الممرات البحرية وتعزيز حرية التجارة العالمية.
كما استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي المشترك لإرساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

وبحث اللقاء عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، المتصلة بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
حضر اللقاء معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة، ومنصور بالهول، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
مستشار الأمن الوطني
آخر الأخبار
بقرار من حمدان بن محمد.. تعيين مساعد للمدير التنفيذي لقطاع الإسكان بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان
علوم الدار
بقرار من حمدان بن محمد.. تعيين مساعد للمدير التنفيذي لقطاع الإسكان بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان
اليوم 17:55
الوصل «ثالث دوري أدنوك» بفوز صعب على كلباء
الرياضة
الوصل «ثالث دوري أدنوك» بفوز صعب على كلباء
اليوم 23:06
«الحمرية» تحتفي بموظفيها في «اليوم الدولي للأسر»
الترفيه
«الحمرية» تحتفي بموظفيها في «اليوم الدولي للأسر»
اليوم 22:29
شخبوط بن نهيان يشارك في إنفستوبيا العالمية
اقتصاد
شخبوط بن نهيان يشارك في إنفستوبيا العالمية
اليوم 22:09
«كوماندو جروب» يتصدر اليوم الأول في «أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو»
الرياضة
«كوماندو جروب» يتصدر اليوم الأول في «أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو»
اليوم 21:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©