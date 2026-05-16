عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات ثالث دولة عالمياً تعتمد قطرة "مايبو" علاجاً مبتكراً لجفاف العين

الإمارات ثالث دولة عالمياً تعتمد قطرة "مايبو" علاجاً مبتكراً لجفاف العين
16 مايو 2026 13:20

أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء، عن اعتماد علاج "مايبو" (MIEBO)، المخصص لعلاج علامات وأعراض مرض جفاف العين من شركة "بوش آند لومب"، والذي يحتوي على المادة الفعالة "بيرفلوروهكسيلوكتان" (Perfluorohexyloctane)، وذلك في خطوة تعزز وصول المرضى في دولة الإمارات إلى أحدث الابتكارات الدوائية في مجال صحة العين.

 

ويعد "مايبو" أول قطرة عين طبية تستهدف تبخر الدموع بشكل مباشر، والذي يعتبر أحد الأسباب الرئيسية لمرض جفاف العين، حيث يساعد على تحسين استقرار الغشاء الدمعي وتخفيف الأعراض المصاحبة له.

 

وبموجب هذا الاعتماد، أصبحت دولة الإمارات ثالث دولة على مستوى العالم توافق على استخدام الدواء، بما يعكس نهجها في تسريع إتاحة التقنيات العلاجية الحديثة، وتعزيز كفاءة المنظومة الدوائية وفق أعلى المعايير العالمية.

 

وجاء الاعتماد استناداً إلى النتائج الإيجابية لدراستين سريريتين هما "GOBI" و"MOJAVE"، شملتا أكثر من 1200 مريض، حيث أظهرت النتائج تحسناً ذا دلالة إحصائية في علامات وأعراض هذا المرض خلال فترة العلاج.

 

ويعد مرض جفاف العين من الحالات الصحية الشائعة التي تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، وقد تؤثر أعراضه في الراحة البصرية وجودة الحياة، ما يعزز أهمية تطوير وتوفير خيارات علاجية مبتكرة تستهدف الأسباب الرئيسية للحالة المرضية وتسهم في تحسين نتائج الرعاية الصحية.

 

المصدر: وام
