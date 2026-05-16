مؤتمر «الابتكار التشريعي والذكاء الاصطناعي» ينطلق غداً في عجمان

تنظّم كلية القانون في جامعة المدينة عجمان، بالتعاون مع دائرة الشؤون القانونية بحكومة عجمان، مؤتمراً علمياً دولياً بعنوان «الابتكار التشريعي والذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة»، يومي 18 و19 مايو الحالي، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمختصين.

ويُعقد المؤتمر في يومه الأول حضورياً بمقر الجامعة في عجمان، على أن تُنظم جلسات اليوم الثاني عن بُعد، بما يتيح مشاركة أوسع للخبراء والباحثين من داخل الدولة وخارجها.

ويناقش المؤتمر عدداً من المحاور الحيوية، أبرزها دور الذكاء الاصطناعي في تطوير التشريعات، واستعراض التجارب العالمية، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه الابتكار التشريعي وسبل معالجتها، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز بيئة الاستثمار.