ولي عهد رأس الخيمة يحضر العُرس الجماعي الـ 14

رأس الخيمة (وام)



حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس الأول، العُرس الجماعي الرابع عشر، الذي أقيم برعاية سموه، وبمشاركة 44 من أبناء الوطن. كما حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة البيت المتوحد بمنطقة إذن في رأس الخيمة، عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والأعيان والوجهاء والشخصيات، إلى جانب ذوي المشاركين والمدعوين.

وهنّأ سمو ولي عهد رأس الخيمة العِرسان بهذه المناسبة المباركة، متمنياً لهم حياة أسرية ملؤها المودة والاستقرار، وأن يوفقهم الله في بناء أُسر سعيدة تكون دعامة صالحة لمجتمع دولة الإمارات، وأشاد بجهود اللجنة المنظمة، وما قدّمته من عمل متميز لإنجاح العرس الجماعي.

الحضور

رافق سموه، الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.