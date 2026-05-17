الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع 3 طائرات مسيرة

17 مايو 2026 18:16

أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت، اليوم الأحد 17 مايو 2026، مع 3 طائرات مسيّرة دخلت الدولة من جهة الحدود الغربية، حيث تم التعامل بنجاح مع اثنتين فيما أصابت الثالثة مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.

وأضافت الوزارة أن التحقيقات جارية لمعرفة مصدر الاعتداءات، وسيتم الكشف عن المستجدات بعد انتهاء التحقيقات.

تؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

المصدر: وام
وزارة الدفاع
الدفاعات الجوية الإماراتية
طائرات
طائرات مسيرة
"الفلك الدولي" ينشر أول صورة لهلال شهر "ذو الحجة" من سماء أبوظبي
الإمارات تواصل تألقها العالمي في ختام بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو
عبدالله بن زايد يجري اتصالاً مع مدير عام وكالة الطاقة الذرية ويدين بشدة اعتداء إرهابياً غادراً أسفر عن حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية
أبوظبي تحتضن ختام بطولات البولينج لذوي الإعاقة السمعية
