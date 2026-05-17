الأحد 17 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يبحث مع وزراء خارجية دول شقيقة تداعيات الاستهداف الإرهابي الغادر للمنطقة المحيطة بمحطة براكة

عبدالله بن زايد يبحث مع وزراء خارجية دول شقيقة تداعيات الاستهداف الإرهابي الغادر للمنطقة المحيطة بمحطة براكة
17 مايو 2026 22:33

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة، تداعيات الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، بطائرة مسيرة دخلت أراضي الدولة من جهة الحدود الغربية، دون تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.
 فقد أجرى سموه مباحثات هاتفية مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ومعالي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، ومعالي ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية، ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين.
وأعرب سموه وأصحاب السمو والمعالي الوزراء عن إدانتهم الشديدة لهذا الاعتداء الإرهابي الغادر، والذي يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي.
وشددوا على حق دولة الإمارات الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقاً للقانون الدولي.
من جانبه، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصالات الهاتفية، عن تقديره لمواقف التضامن التي أبدتها الدول الشقيقة تجاه دولة الإمارات، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين على أرضها.
وتناولت الاتصالات الهاتفية سبل تعزيز التعاون الدولي، وتكثيف الجهود المشتركة لإرساء السلام المستدام في المنطقة، وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.

أخبار ذات صلة
قطر تدين بشدة استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية بطائرة مسيرة
موريتانيا تدين بأشد العبارات الهجوم الآثم الذي استهدف محيط محطة براكة للطاقة النووية
المصدر: وام
عبدالله بن زايد
وزراء خارجية
اعتداء إرهابي
محطة براكة
محطة براكة للطاقة النووية
آخر الأخبار
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت موعد عيد الأضحى 1447 هـ
اليوم 18:10
شعار وزارة الخارجية القطرية
الأخبار العالمية
قطر تدين بشدة استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية بطائرة مسيرة
اليوم 23:31
الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً لتأسيس الشركات وانطلاق رواد الأعمال
اقتصاد
الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً لتأسيس الشركات وانطلاق رواد الأعمال
اليوم 23:19
شرطة أبوظبي تنظم جلسة توعية في «الشويب» لتعزيز الأمن السيبراني المجتمعي
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنظم جلسة توعية في «الشويب» لتعزيز الأمن السيبراني المجتمعي
اليوم 23:16
مقر وزارة الخارجية الموريتانية
الأخبار العالمية
موريتانيا تدين بأشد العبارات الهجوم الآثم الذي استهدف محيط محطة براكة للطاقة النووية
اليوم 23:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©