الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خطة رقابية متكاملة في مدينة العين استعداداً لعيد الأضحى

بلدية مدينة العين تكثف استعداداتها الرقابية (وام)
18 مايو 2026 02:15

العين (وام) 

أعلنت بلدية مدينة العين، ممثلةً بإدارة الصحة العامة، تنفيذ خطة رقابية وتوعوية متكاملة، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك. وتستهدف الاستعدادات المنشآت والمواقع في القطاعات الترفيهية والتجارية والخدمية؛ بهدف تعزيز مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة، وضمان توفير بيئة آمنة وصحية لأفراد المجتمع خلال فترة العيد.
وقال هزام عبدالله الظاهري، مدير إدارة الصحة العامة، إن البلدية حرصت على إعداد خطة استباقية شاملة ترتكز على تكثيف الزيارات الميدانية والرقابية ورفع جاهزية المنشآت المستهدفة، بما يواكب زيادة الإقبال المتوقعة خلال موسم عيد الأضحى المبارك، ويعزز مستويات الصحة العامة في مختلف المرافق الخدمية والترفيهية بالمدينة.
وأكدت بلدية مدينة العين أن هذه المبادرات تأتي ضمن جهودها لتعزيز منظومة الصحة العامة، ورفع مستويات الامتثال للاشتراطات الصحية المعتمدة.

أخبار ذات صلة
توعية وتفتيش على برادات «السبيل» في منطقة الظفرة
السياحة الداخلية ترفع حجوزات فنادق الإمارات خلال «عطلة الأضحى»
عيد الأضحى
العين
الصحة
الصحة العامة
آخر الأخبار
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت موعد عيد الأضحى 1447 هـ
اليوم 18:10
قرقاش: القمة الخليجية الأوروبية تعكس أهمية الشراكات الجادة
الأخبار العالمية
قرقاش: القمة الخليجية الأوروبية تعكس أهمية الشراكات الجادة
18 مايو 2026
ترامب يتحدث إلى الصحافة على متن طائرة الرئاسة الأميركية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: الوقت يداهم إيران ومن الأفضل التحرك سريعاً
18 مايو 2026
حملة اعتقالات بالضفة الغربية والقدس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب بإجراء تحقيق في انتهاكات إسرائيل ضد الأسرى
18 مايو 2026
«الإخوان».. بيئة خصبة لتغذية التطرف والعنف
الأخبار العالمية
«الإخوان».. بيئة خصبة لتغذية التطرف والعنف
18 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©