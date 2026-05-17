خطة رقابية متكاملة في مدينة العين استعداداً لعيد الأضحى

العين (وام)



أعلنت بلدية مدينة العين، ممثلةً بإدارة الصحة العامة، تنفيذ خطة رقابية وتوعوية متكاملة، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك. وتستهدف الاستعدادات المنشآت والمواقع في القطاعات الترفيهية والتجارية والخدمية؛ بهدف تعزيز مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة، وضمان توفير بيئة آمنة وصحية لأفراد المجتمع خلال فترة العيد.

وقال هزام عبدالله الظاهري، مدير إدارة الصحة العامة، إن البلدية حرصت على إعداد خطة استباقية شاملة ترتكز على تكثيف الزيارات الميدانية والرقابية ورفع جاهزية المنشآت المستهدفة، بما يواكب زيادة الإقبال المتوقعة خلال موسم عيد الأضحى المبارك، ويعزز مستويات الصحة العامة في مختلف المرافق الخدمية والترفيهية بالمدينة.

وأكدت بلدية مدينة العين أن هذه المبادرات تأتي ضمن جهودها لتعزيز منظومة الصحة العامة، ورفع مستويات الامتثال للاشتراطات الصحية المعتمدة.