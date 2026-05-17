الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الرعاية الأسرية» تنظّم ورشة مجتمعية ضمن «مجتمع يبدأ من أسرة»

فاطمة الظاهري خلال الورشة التفاعلية (من المصدر)
18 مايو 2026 02:15

أبوظبي (الاتحاد) 

تزامناً مع الاحتفاء باليوم الدولي للأسر 2026، شاركت هيئة الرعاية الأسرية في فعالية «الأُسر تبني المجتمعات» التي نظّمتها بلدية مدينة أبوظبي، وذلك في مركز التواجد البلدي بمدينة محمد بن زايد. وتعكس هذه المشاركة التزام «الهيئة» المستمر بالتواصل المباشر مع الأسر والمجتمع من خلال حوارات هادفة ومبادرات تفاعلية تسهم في تعزيز الترابط الاجتماعي ورفاه الأسرة. 
وخلال الفعالية، نظّمت «الهيئة» ورشة عمل تفاعلية قدّمتها الدكتورة فاطمة الظاهري، اختصاصي برامج التوعية في هيئة الرعاية الأسرية، هدفت إلى تعزيز فهم المشاركين لأهمية العلاقات الصحية والتماسك الأسري، وتزويدهم بأدوات عملية تسهم في بناء بيئات داعمة قائمة على الثقة والرعاية والتعاطف. 
ومن خلال هذه الورشة، أكدت «الهيئة» دورها كشريك موثوق يعمل جنباً إلى جنب مع الأُسر لتعزيز الروابط الأسرية، وترسيخ التماسك الاجتماعي، وإحداث أثر مجتمعي مستدام، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات لبناء مجتمعات أكثر ترابطاً ومرونة، وتحقيق مستهدفات «عام الأسرة». وتؤكد مشاركة الهيئة في هذه الفعالية حرصها المستمر على التعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتعزيز منظومة رعاية متكاملة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق أثر إيجابي ومستدام على مستوى المجتمع.

أخبار ذات صلة
«آيسنار 2026» يستعد لتنظيم النسخة الأكبر في تاريخه
شرطة أبوظبي تستعرض ريادتها في الأمن الذكي خلال «آيسنار 2026»
أبوظبي
اليوم الدولي للأسر
بلدية أبوظبي
الأسرة
هيئة الرعاية الأسرية
آخر الأخبار
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت موعد عيد الأضحى 1447 هـ
اليوم 18:10
قرقاش: القمة الخليجية الأوروبية تعكس أهمية الشراكات الجادة
الأخبار العالمية
قرقاش: القمة الخليجية الأوروبية تعكس أهمية الشراكات الجادة
18 مايو 2026
ترامب يتحدث إلى الصحافة على متن طائرة الرئاسة الأميركية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: الوقت يداهم إيران ومن الأفضل التحرك سريعاً
18 مايو 2026
حملة اعتقالات بالضفة الغربية والقدس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب بإجراء تحقيق في انتهاكات إسرائيل ضد الأسرى
18 مايو 2026
«الإخوان».. بيئة خصبة لتغذية التطرف والعنف
الأخبار العالمية
«الإخوان».. بيئة خصبة لتغذية التطرف والعنف
18 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©