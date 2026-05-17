«الرعاية الأسرية» تنظّم ورشة مجتمعية ضمن «مجتمع يبدأ من أسرة»

أبوظبي (الاتحاد)



تزامناً مع الاحتفاء باليوم الدولي للأسر 2026، شاركت هيئة الرعاية الأسرية في فعالية «الأُسر تبني المجتمعات» التي نظّمتها بلدية مدينة أبوظبي، وذلك في مركز التواجد البلدي بمدينة محمد بن زايد. وتعكس هذه المشاركة التزام «الهيئة» المستمر بالتواصل المباشر مع الأسر والمجتمع من خلال حوارات هادفة ومبادرات تفاعلية تسهم في تعزيز الترابط الاجتماعي ورفاه الأسرة.

وخلال الفعالية، نظّمت «الهيئة» ورشة عمل تفاعلية قدّمتها الدكتورة فاطمة الظاهري، اختصاصي برامج التوعية في هيئة الرعاية الأسرية، هدفت إلى تعزيز فهم المشاركين لأهمية العلاقات الصحية والتماسك الأسري، وتزويدهم بأدوات عملية تسهم في بناء بيئات داعمة قائمة على الثقة والرعاية والتعاطف.

ومن خلال هذه الورشة، أكدت «الهيئة» دورها كشريك موثوق يعمل جنباً إلى جنب مع الأُسر لتعزيز الروابط الأسرية، وترسيخ التماسك الاجتماعي، وإحداث أثر مجتمعي مستدام، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات لبناء مجتمعات أكثر ترابطاً ومرونة، وتحقيق مستهدفات «عام الأسرة». وتؤكد مشاركة الهيئة في هذه الفعالية حرصها المستمر على التعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتعزيز منظومة رعاية متكاملة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق أثر إيجابي ومستدام على مستوى المجتمع.