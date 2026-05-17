الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«واجب التطوعية» تعقد جمعيتها العمومية

18 مايو 2026 02:15

أبوظبي (الاتحاد) 

عقدت جمعية واجب التطوعية اجتماع جمعيتها العمومية، بحضور معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والنِصاب القانوني لأعضاء الجمعية ومنتسبيها، وممثّلين عن دائرة تنمية المجتمع.
وصادقت الجمعية العمومية على محضر الاجتماع السابق، ووافقت على التقرير الإداري لمجلس الإدارة، وتقرير مدقّق الحسابات والحساب الختامي للعام الماضي، كما اعتمدت مشروع الموازنة التقديرية لعام 2026، وخطة الأنشطة والبرامج المستقبلية للجمعية، وتم اختيار مدقّق الحسابات الخارجي من بين العروض المقدمة.
وأكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، في تصريح على هامش الاجتماع الذي عُقد عن بُعد، أن جمعية واجب التطوعية تواصل ترسيخ مكانتها باعتبارها إحدى مؤسسات النفع العام الرائدة في دعم العمل التطوعي، وتعزيز قيم الانتماء الوطني والمسؤولية المجتمعية في دولة الإمارات.
وأشاد معاليه بجهود أعضاء مجلس الإدارة وما قدّموه من أعمال أسهمت في دعم مسيرة الجمعية، وتحقيق تطلعاتها في تعزيز ثقافة التطوع، وتشجيع الشباب على الانخراط في المبادرات المجتمعية، بما يسهم في تنمية روح التشاركية، وترسيخ قيم العطاء بين مختلف فئات المجتمع.
كما ثمّن معاليه الدعم الذي توليه الجهات الحكومية للمبادرات التطوعية، ودورها في تحفيز أصحاب الأفكار الإنسانية والمجتمعية المتميزة، بما يعزّز استدامة العمل التطوعي وأثره الإيجابي في المجتمع.
وشهد عام 2025 نشاطاً مكثّفاً للجمعية، تضمّن التفاعل مع مبادرات «عام المجتمع 2025»، وتوقيع مذكرة تفاهم مع مركز تريندز للدراسات والبحوث، وتنظيم مجلس رمضاني، والمشاركة في عدد من المناسبات الوطنية، من بينها يوم العَلم، واليوم الوطني، ويوم الشهيد، إلى جانب التفاعل مع عدد من الأيام الدولية، وتنفيذ مبادرات إنسانية ومجتمعية، من أبرزها توزيع وجبات الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، وغيرها من الأنشطة التي تجسّد رسالة الجمعية الإنسانية، ودورها المجتمعي والتطوعي.

