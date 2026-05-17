شرطة دبي تحصد شهادة «وصول» عن مركز «الطوار» الذكي

دبي (الاتحاد)



في إنجاز جديد يُضاف إلى سجلّها الحافل بالريادة المؤسسية والتميز الحكومي، حصدت القيادة العامة لشرطة دبي شهادة «وصول» ضمن كود دبي للبيئة المؤهلة من فئة «مؤهل للجميع»، والصادرة عن بلدية دبي، وذلك بعد استيفاء مركز الشرطة الذكي في الطوار الأولى، بمبنى القيادة العامة، للمواصفات والاشتراطات المعتمدة كافة، وتأهيله ليكون بيئة صديقة وداعمة لأصحاب الهمم. ويأتي هذا الإنجاز تجسيداً لالتزام شرطة دبي بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التصميم الشامل، وتعزيز مفاهيم سهولة الوصول لفئات المجتمع كافة، بما ينسجم مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية والمحلية الداعمة لتمكين أصحاب الهمم، وعلى رأسها توجهات حكومة دولة الإمارات وإمارة دبي، واستراتيجية شرطة دبي في هذا المجال.

وأكد اللواء خبير محمد عيسى العضب، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، أن هذا الإنجاز يُجسِّد التزام القيادة العامة لشرطة دبي بترسيخ منظومة عمل مؤسسية ترتكز على الابتكار والاستدامة وجودة الحياة، من خلال تطوير بيئات خدمية متكاملة تراعي احتياجات جميع فئات المجتمع، بمَنْ فيهم أصحاب الهمم، وفق أعلى المعايير العالمية. وأشار إلى أن شرطة دبي تواصل العمل وفق نهج استباقي يواكب أفضل الممارسات الدولية في مجال تطوير المرافق والبنية التحتية الذكية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات ورفع مستوى رضا المتعاملين، وهذا جزءٌ أصيلٌ من ثقافة العمل المؤسسي في شرطة دبي.

وأعرب الرائد عبدالله الشامسي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكداً أن الحصول على شهادة «وصول» يعكس نهجاً مؤسسياً راسخاً يضع احتياجات أصحاب الهمم في صميم تصميم وتطوير الخدمات، من خلال تعزيز بنية تحتية متكاملة تشمل تسهيلات الحركة والتنقل، ومداخل ومخارج آمنة، ومصاعد مهيّأة، ومرافق صحية مصمّمة وفق أعلى المعايير، إلى جانب أنظمة ذكية وإشارات إرشادية واضحة تسهم في تحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز جودة حياتهم.

وأضاف: «يمثِّل هذا الإنجاز خطوة متقدمة في مسيرة تمكين أصحاب الهمم، ويعكس حرص شرطة دبي على إزالة التحديات كافة، سواء المادية أو التقنية، وتوفير بيئة خدمية مرنة وآمنة تضمن استقلالية الأفراد، وسهولة وصولهم إلى الخدمات بكل كفاءة وكرامة».



معايير شاملة

أوضح الرائد محمد المزروعي، نائب رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم، أن اعتماد المركز ضمن فئة «مؤهل للجميع» يمثّل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية والخدمات، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة عمل منهجي مستمر لتطبيق معايير شاملة تضمن سهولة الوصول للفئات كافة دون استثناء، وتعزّز من توفير بيئة داعمة تمكنهم من استخدام المرافق والخدمات بكل يسر واستقلالية.

وأضاف: «نؤمن في شرطة دبي بأن التمكين الحقيقي يبدأ من البيئة، ولذلك نواصل تطوير المبادرات والمشاريع التي ترتقي بجودة حياة أصحاب الهمم، وتدعم اندماجهم الكامل في المجتمع، بما يتماشى مع استراتيجية شرطة دبي، ورؤية دبي (مجتمعي… مكان للجميع)».