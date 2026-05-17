شرطة أبوظبي تستعرض ريادتها في الأمن الذكي خلال «آيسنار 2026»

أبوظبي (الاتحاد)



تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي في فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2026»، خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو 2026م، مستعرضةً أحدث منظوماتها الأمنية الذكية وتقنياتها المبتكرة، في إطار حرصها على تعزيز جاهزية العمل الشرطي والأمني للمستقبل، ومواكبة التطورات العالمية في مجالات الأمن والسلامة والطوارئ وإدارة الأزمات.

وأكد العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، أن مشاركة شرطة أبوظبي تجسّد رؤيتها في الريادة المؤسسية، من خلال تبنّي الحلول الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير منظومات العمل الأمني الاستباقي، بما يعزّز جودة الحياة، ويرسّخ مكانة إمارة أبوظبي ضمن أكثر مدن العالم أمناً وأماناً.

وأوضح أن جناح شرطة أبوظبي يقدم منظومة متكاملة من المشاريع والأنظمة الذكية والحلول التقنية المتطورة، تعكس مستوى التكامل بين القطاعات الأمنية والمرورية والتقنية والتوعوية، إلى جانب مشاركة الشركاء الاستراتيجيين من الجهات المعنية بالأمن والطوارئ والدفاع المدني وإدارة المواد الخطرة.

وأشار إلى أن شرطة أبوظبي تستعرض في الجانب الأمني عدداً من الأنظمة والمبادرات المتقدمة، من أبرزها فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث، ونظام إدارة الحدث الأمني (WEB-EOC)، ومبادرات التوعية الرقمية للوقاية من المخدرات، ومنصة «أمان» التي تُمثّل قناة موثوقة للتواصل المجتمعي، والإبلاغ عن الجرائم والمخاطر الأمنية.



الجانب المروري

وأضاف: تتضمن المشاركة في الجانب المروري عرض أحدث الابتكارات الداعمة للسلامة المرورية، ومنها المنصة التوعوية المرورية، والروبوت الآلي الذكي، وجهاز «الهولوكس»، وذلك ضمن جهود شرطة أبوظبي المستمرة لتحقيق أولويتها الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي».



التقنيات الحديثة

لفت إلى أن الجناح يستعرض في مجال التقنيات الحديثة منظومة الذكاء الاصطناعي للمدينة الآمنة في الجانب المروري، والطيران التشبيهي للطائرات من دون طيار، ومنصة التدريب الافتراضي، إلى جانب عروض الفيديو المتقدمة بتقنية CGI، التي تقدم محتوى بصرياً مبتكراً يعزّز تجربة الزوّار، ويواكب أحدث التطورات التقنية.



وحدات K9

وذكر أن المشاركة تشمل كذلك عدداً من المبادرات النوعية، من بينها المؤهلات المهنية المعتمدة لوحدات K9، ولوحة ذكية لتقديم الأفكار الجماعية، ومشروع «بادر» للتوعية التعليمية المبتكرة، إضافة إلى فعاليات وأنشطة تفاعلية تتضمن عروض فرق K9 والطائرات من دون طيار والمركبات المزودة بتقنيات متقدمة، والدورات التدريبية الخاصة ببرامج النقاط المرورية.

وأوضح أن مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة يشارك بمنظومات متطورة، تشمل دورية «رقيب»، ومنصة «أدهم»، وشاشات تعريفية واستراتيجية، وعروضاً ثلاثية الأبعاد توضح دورة حياة المواد الخطرة وإجراءات التعامل معها. كما يشارك مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بمنصة تعريفية متخصصة تستعرض أنظمته وآليات التنسيق والاستجابة الفاعلة للطوارئ والأزمات. وأشار إلى مشاركة هيئة أبوظبي للدفاع المدني بمجموعة من المعدات والأنظمة الحديثة، تشمل دراجات التدخل الميداني، والطائرات من دون طيار، وأنظمة الواقع الافتراضي، ودورية «رعد»، ومنظومات الجاهزية الذكية، إلى جانب تنفيذ سيناريوهات توعوية وتفاعلية للجمهور.



«ساحة التوعية»

أكد أن الزوّار سيحظون بفرصة المشاركة في «ساحة التوعية»، التي تتضمن جلسات تعريفية قصيرة تقدم محتوى معرفياً وتوعوياً بأسلوب تفاعلي مبتكر، بما يعزّز الوعي المجتمعي ويدعم ثقافة الوقاية والاستعداد.

وتابع: تجسّد مشاركة شرطة أبوظبي في «آيسنار 2026» التزامها الراسخ بتبنّي أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتطوير منظومة أمنية متكاملة قادرة على مواكبة تحديات المستقبل، بما يسهم في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، وترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الأمن والاستقرار والابتكار.