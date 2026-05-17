«الإمارات الصحية» تنظّم مؤتمر أمراض القلب والأوعية الدموية

دبي (الاتحاد)



نظّمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلةً بمستشفى دبا الفجيرة، المؤتمر الطبي الخامس لأمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات الأيضية، بمشاركة نخبة من الاستشاريين والأطباء والمتخصصين.

وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: «تُشكّل أمراض القلب والاضطرابات الأيضية وأمراض الكلى تحدياً صحياً متنامياً يتطلب نماذج رعاية أكثر شمولية وتكاملاً، ترتكز على التشخيص المبكر، والقرارات العلاجية الدقيقة، وتبادل الخبرات الطبية المبنية على الأدلة، وهو ما نحرص على ترسيخه من خلال المؤتمرات العلمية التخصصية التي تعزز جاهزية الكوادر الطبية، وتواكب التطورات المتسارعة في القطاع الصحي».

من جانبها، أكدت وداد محمد الفرض، مدير مستشفى دبا الفجيرة، أن المؤتمر يواصل دوره منصة علمية متخصصة تجمع الخبرات الطبية.