الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الاتحادية للرقابة النووية": حريق مولد كهربائي خارج سياج محطة براكة لم يؤثر على سلامتها أو جاهزية أنظمتها الأساسية

شعار الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
18 مايو 2026 00:18

تواصل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية متابعة الحادث الذي تمثل في اندلاع حريق في مولد كهربائي يقع خارج السياج الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، وذلك نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة.
وقالت الهيئة، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "تؤكد الهيئة أن الحادث لم يؤثر على سلامة محطة براكة للطاقة النووية أو جاهزية أنظمتها الأساسية".

كما أكدت الهيئة أنه "لم يحدث أي تسرب للمواد المشعة، وأن مستويات السلامة الإشعاعية لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية، ولا يوجد أي خطر على الجمهور أو البيئة. ولم تُسجل أي إصابات نتيجة للحادث".

وتواصل الهيئة التنسيق بشكل وثيق مع مشغل المحطة والجهات الوطنية المعنية للتحقق من جميع جوانب الحادث والتأكد من استمرار سلامة وجاهزية أنظمة المحطة.

وفي إطار دورها الرقابي المستقل، تواصل الهيئة تقييم الحادث وفق الإجراءات الوطنية المعتمدة ومراقبة الوضع الإشعاعي وحالة المحطة بشكل مستمر.

أخبار ذات صلة
وزير خارجية بلجيكا يدين استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية ويؤكد تضامن بلاده الكامل مع الإمارات
قطر تدين بشدة استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية بطائرة مسيرة

وأضافت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية "تم تصميم محطة براكة للطاقة النووية وترخيصها وتشغيلها وفق أعلى المعايير الدولية للأمان النووي والأمن النووي، حيث تتضمن المحطة طبقات متعددة ومستقلة من الحماية في جميع جوانب التصميم والتشغيل لضمان إنتاج الكهرباء النظيفة بصورة آمنة ومأمونة في مختلف الظروف".

وتظل حماية الجمهور والعاملين والبيئة على رأس أولويات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، التي ستواصل ممارسة دورها الرقابي المستقل لضمان استمرار التشغيل الآمن والمأمون لمحطة براكة للطاقة النووية.

وتهيب الهيئة بالجمهور الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة. وسيتم إصدار أي تحديثات إضافية فور توفر معلومات مؤكدة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
محطة براكة للطاقة النووية
اعتداء إرهابي
آخر الأخبار
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت موعد عيد الأضحى 1447 هـ
اليوم 18:10
اختتام سباق زايد الخيري في بودابست بنجاح كبير ومشاركة واسعة
الرياضة
اختتام سباق زايد الخيري في بودابست بنجاح كبير ومشاركة واسعة
18 مايو 2026
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة الاعتداءات على السعودية بطائرات مسيرة
18 مايو 2026
ماكسيم بريفو نائب رئيس الوزراء وزير خارجية بلجيكا
الأخبار العالمية
وزير خارجية بلجيكا يدين استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية ويؤكد تضامن بلاده الكامل مع الإمارات
18 مايو 2026
شعار الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
علوم الدار
"الاتحادية للرقابة النووية": حريق مولد كهربائي خارج سياج محطة براكة لم يؤثر على سلامتها أو جاهزية أنظمتها الأساسية
18 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©