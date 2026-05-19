الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"نيويورك أبوظبي" تطلق نظام "تشات ساين" المدعوم بالذكاء الاصطناعي

"نيويورك أبوظبي" تطلق نظام "تشات ساين" المدعوم بالذكاء الاصطناعي
19 مايو 2026 14:24

أطلقت جامعة نيويورك أبوظبي نظام "تشات ساين" الذي يسخر الذكاء الاصطناعي للترجمة الفورية إلى لغة الإشارة، وهو نظام طورته الشركة الناشئة "تشات ساين" المنبثقة عن الجامعة.

يترجم برنامج "تشات ساين" اللغة العربية والإنجليزية المنطوقة إلى لغة الإشارة بشكل فوري، ويدعم كل من لغة الإشارة الأميركية ولغة الإشارة الإماراتية، كما أن فريق العمل يقترب من إتمام العمل على ميزة الترجمة من لغة الإشارة إلى الكلام ومن النصّ إلى لغة الإشارة وتطبيقاتها العملية.

أخبار ذات صلة
هزاع بن زايد يزور مديرية شرطة منطقة العين ويطّلع على برامجها التطويرية ومستوى الجاهزية الأمنية
إيلون ماسك يخسر دعواه القضائية أمام "أوبن إيه آي"

وقال فابيو بيانو نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي بالإنابة، إن إطلاق "تشات ساين" يمثل علامة فارقة مهمة لجامعة نيويورك أبوظبي كونها شركة تجارية تطورها الجامعة في مجال تقنية الذكاء الاصطناعي، ما يعكس المهمة الأوسع للجامعة، وهي تحويل الأبحاث والاكتشاف إلى مشاريع تلبي احتياجات مجتمعية كما أنه مثال على سعي جامعة نيويورك أبوظبي لدمج البحث وريادة الأعمال والتعليم في خدمة مجتمع أكثر اتّصالاً وابتكاراً.

وصمم نظام "تشات ساين" ليستخدم في بيئات الخدمات الحكومية والرعاية الصحّية والتعليم والسياحة ومراكز النقل والبيئات التجارية، وعرض النظام في منصات ومعارض وطنية وإقليمية كبرى، منها منصة "اصنع في الإمارات"، و"أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي"، ومعرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي".

المصدر: وام
جامعة نيويورك أبوظبي
نيويورك أبوظبي
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
"موانئ أبوظبي" تعلن انطلاق خدمات السفن السياحية والعبَارات عبر محطاتها في مصر
اقتصاد
"موانئ أبوظبي" تعلن انطلاق خدمات السفن السياحية والعبَارات عبر محطاتها في مصر
اليوم 15:52
«CNN أبوظبي» تتعاون مع «الإعلام الإبداعي».. في دورتها السادسة
الترفيه
«CNN أبوظبي» تتعاون مع «الإعلام الإبداعي».. في دورتها السادسة
اليوم 15:31
منتخب الطاولة يحرز فضية الزوجي المختلط في «الألعاب الخليجية»
الرياضة
منتخب الطاولة يحرز فضية الزوجي المختلط في «الألعاب الخليجية»
اليوم 15:16
معرض «إثراء للتوظيف» ينطلق غداً في العين
علوم الدار
معرض «إثراء للتوظيف» ينطلق غداً في العين
اليوم 15:12
«بيت الحكمة».. أحد أكثر معالم الشارقة تفرداً
الترفيه
«بيت الحكمة».. أحد أكثر معالم الشارقة تفرداً
اليوم 14:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©