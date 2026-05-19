جزيرة ياس.. كيف تحتفي بعيد الأضحى؟

19 مايو 2026 16:21

أبوظبي (الاتحاد) 
تستعد جزيرة ياس لاستقبال عيد الأضحى المبارك بأجواء احتفالية استثنائية، لتتحول إلى الوجهة الأبرز لقضاء عطلة العيد والاستمتاع بباقة متكاملة من الفعاليات الترفيهية، وخيارات الضيافة الراقية، واللحظات العائلية المميزة، إذ تجمع الجزيرة بين أروع المغامرات في المدن الترفيهية العالمية، والاحتفالات الثقافية الغنية، والعروض الفندقية الحصرية لتقدم وجهة متكاملة تجعل من عطلة العيد تجربة استثنائية.
مغامرات استثنائية 
تستهل جزيرة ياس احتفالات عيد الأضحى بتجارب ترفيهية متكاملة عبر مدنها الترفيهية الأربع الحائزة جوائز عالمية مرموقة. وفي عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي، يمكن للضيوف خوض تجارب تجمع بين السرعة والتشويق، من خلال مجموعة من أقوى الأفعوانيات في العالم، إلى جانب أكثر من 40 لعبة وتجربة ترفيهية سجلت أرقاماً قياسية عالمية. ويمكن للزوّار الاستمتاع بتجربة طعام مميزة مع النكهات الإيطالية الأصيلة في مطعم «ماما روسيلا»، أو اختيار تجربة ضيافة راقية في أحدث مطاعم المدينة الترفيهية «جران تور إميليا».
وفي «ياس ووتروورلد»، تتيح عطلة العيد للضيوف فرصة استكشاف أحدث توسعات المدينة المائية، التي تضم «مطامير دروب»، أطول برج منزلق مائي في دولة الإمارات، إلى جانب 10 تجارب مائية جديدة أخرى. ومع أكثر من 70 لعبة ومنزلقاً ومعلماً ترفيهياً، تواصل المدينة المائية تقديم أجواء صيفية متجددة تناسب جميع الأعمار، من الانزلاقات الحافلة بالحماس والسباقات المائية التنافسية، إلى لحظات الانتعاش والمغامرات المائية التي تجمع بين التشويق والمرح.
في «عالم وارنر براذرز»، يمكن للضيوف الانطلاق في رحلة عبر ست مناطق ترفيهية غامرة تجمع بين الخيال والمغامرة، حيث تلتقون بالشخصيات المحبوبة مثل أبطال «دي سي سوبر هيروز»، وشخصيات «لوني تونز» الشهيرة، قبل خوض عشرات الألعاب والتجارب التفاعلية المستوحاة من أشهر الرسوم المتحركة والأفلام العالمية. وبعد جولة مشوّقة في شوارع «غوثام سيتي»، يمكن استكمال التجربة بلمسة من أجواء هوليوود الكلاسيكية.

