الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

صقر غباش: توجيهات رئيس الدولة باعتماد منظومة وطنية للتأمين الصحي تجسد رعاية القائد لأبنائه

صقر غباش
19 مايو 2026 16:17

ثمّن معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بكل تقدير واعتزاز، توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، باعتماد نظام صحي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات الطبية للمواطنين، من خلال منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة.

 

وأكد معاليه أن هذه التوجيهات السامية تجسد، في أعمق معانيها، قرب صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" من أبناء شعبه، وحرصه الدائم على الاطمئنان على شؤونهم، وتوفير كل ما يعزز أمنهم الصحي واستقرارهم الأسري وجودة حياتهم، انطلاقاً من نهج أصيل في دولة الإمارات يجعل الإنسان أولاً، والمواطن في قلب كل قرار وطني.

 

وأشار معاليه إلى أن المنظومة الصحية في الإمارات، بما تستند إليه من رعاية وقائية، وتحول رقمي، وابتكار، وتكامل بين مختلف الخدمات الصحية، تعكس حرص القيادة الرشيدة على بناء قطاع صحي أكثر كفاءة وجاهزية واستدامة، قادر على تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين اليوم، والاستعداد لمتطلبات الغد، وفق أعلى المعايير العالمية.

 

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك يزور المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2026
الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع 6 طائرات مسيرة خلال الـ48 ساعة الماضية

وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، تمضي بثقة في ترسيخ نموذج وطني متفرد في رعاية الإنسان، يقوم على الرحمة والمسؤولية والكفاءة والاستشراف، ويجعل رفاه المواطن وصحته وطمأنينته أساساً لمسيرة التنمية الشاملة.

 

واختتم معاليه تصريحه بالتأكيد على أن المجلس الوطني الاتحادي يعتز بهذه التوجيهات السامية التي تلامس حياة كل مواطن وأسرة إماراتية، وتؤكد أن الإمارات ستظل وطناً يرعى أبناءه، وقيادة تسبق تطلعات شعبها، ودولة تضع الإنسان في صميم حاضرها ومستقبلها.

المصدر: وام
صقر غباش
رئيس الدولة
التأمين الصحي
الإمارات
آخر الأخبار
منتخبنا في المجموعة الثانية لـ«خليجي 27» مع البحرين واليمن وقطر
الرياضة
منتخبنا في المجموعة الثانية لـ«خليجي 27» مع البحرين واليمن وقطر
اليوم 19:17
محمد بن راشد يشهد تكريم الفائزين بالدورة الثانية لجائزة تصفير البيروقراطية
علوم الدار
محمد بن راشد يشهد تكريم الفائزين بالدورة الثانية لجائزة تصفير البيروقراطية
اليوم 19:17
معرض عيد الأضحى ينطلق غداً في إكسبو الشارقة
علوم الدار
معرض عيد الأضحى ينطلق غداً في إكسبو الشارقة
اليوم 19:02
نهيان بن مبارك يزور المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2026
علوم الدار
نهيان بن مبارك يزور المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2026
اليوم 18:58
المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل تلقي خطاباً بعد تسلمها وسام الاستحقاق الأوروبي في ستراسبورج
الأخبار العالمية
البرلمان الأوروبي يمنح ميركل وسام الاستحقاق الأوروبي
اليوم 18:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©