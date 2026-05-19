الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

معرض عيد الأضحى ينطلق غداً في إكسبو الشارقة

معرض عيد الأضحى ينطلق غداً في إكسبو الشارقة
19 مايو 2026 19:02

ينطلق غداً في مركز إكسبو الشارقة "معرض عيد الأضحى 2026" الذي يستقبل الجمهور بفعاليات نسخته السادسة على مدار 12 يوماً متواصلة حتى 31 مايو بمشاركة أكثر من 100 علامة تجارية تضم نخبة من كبار تجار التجزئة في قطاعات الأزياء والعطور والإكسسوارات والسلع المنزلية ومستحضرات التجميل وبتخفيضات حصرية تصل إلى 75% على أشهر العلامات العالمية والإقليمية والمحلية.

 

ويوفر المعرض الذي يأتي في أجواء "عام الأسرة" تجربة تسوق متكاملة تجمع بين الأسعار التنافسية غير المسبوقة وتنوع المنتجات التي تلبي احتياجات جميع أفراد الأسرة فضلاً عن إسهامه الفعال في تنشيط الحركة التجارية المحلية وتعزيز مبيعات قطاع التجزئة عبر منصة عرض مباشرة تربط الشركات بالمستهلكين ويرسخ حضوره بوصفه أبرز الوجهات التسويقية الموسمية في الإمارة.

 

أخبار ذات صلة
جزيرة ياس.. كيف تحتفي بعيد الأضحى؟
«سوق أمنيات عيد الأضحى» يستمر حتى 10 يونيو

وتغطي أجنحة المعرض هذا العام مجموعة واسعة من المنتجات والسلع الأساسية والاستهلاكية التي تلبي مختلف احتياجات الأسرة في تحضيراتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

 

ويشتمل المعرض إلى جانب التخفيضات والعروض على باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والتراثية الموجهة لجميع الفئات العمرية تسعى إلى إبراز الموروث الإماراتي وترسيخ قيم الانتماء للهوية الوطنية حيث تخصص مساحات للمأكولات الشعبية والعالمية تعكس التنوع الثقافي الذي تتميز به الإمارة إلى جانب ركن خاص بالأطفال يضمّ أنشطة تفاعلية وألعاباً تعليمية تجمع بين المتعة والفائدة.

المصدر: وام
عيد الأضحى
إكسبو الشارقة
آخر الأخبار
منتخبنا في المجموعة الثانية لـ«خليجي 27» مع البحرين واليمن وقطر
الرياضة
منتخبنا في المجموعة الثانية لـ«خليجي 27» مع البحرين واليمن وقطر
اليوم 19:17
محمد بن راشد يشهد تكريم الفائزين بالدورة الثانية لجائزة تصفير البيروقراطية
علوم الدار
محمد بن راشد يشهد تكريم الفائزين بالدورة الثانية لجائزة تصفير البيروقراطية
اليوم 19:17
معرض عيد الأضحى ينطلق غداً في إكسبو الشارقة
علوم الدار
معرض عيد الأضحى ينطلق غداً في إكسبو الشارقة
اليوم 19:02
نهيان بن مبارك يزور المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2026
علوم الدار
نهيان بن مبارك يزور المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2026
اليوم 18:58
المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل تلقي خطاباً بعد تسلمها وسام الاستحقاق الأوروبي في ستراسبورج
الأخبار العالمية
البرلمان الأوروبي يمنح ميركل وسام الاستحقاق الأوروبي
اليوم 18:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©