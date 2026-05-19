«الظاهرة» و«أديك» تطوران حلول الأعلاف

وقّعت «الظاهرة»، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الأعمال الزراعية المستدامة والسلع الغذائية الأساسية وإنتاج الأعلاف، والتي يقع مقرها الرئيس في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مستشفى أبوظبي للخيول والإبل «أديك»، أول مستشفى مرجعي في العالم متخصص في رعاية الخيول والإبل، وذلك لإطلاق شراكة استراتيجية تركز على حلول الأعلاف والتغذية لمنظومة الخيول والإبل.

بموجب مذكرة التفاهم، تعتزم «الظاهرة» أن تكون المورّد الرئيسي لمنتجات الأعلاف لمستشفى «أديك»، فيما تستكشف المؤسَّستان آفاقاً أوسع للتعاون تشمل تطوير الأسواق، وإشراك العملاء، والبحث والتطوير.

وتستند عمليات الأعلاف في «الظاهرة» إلى منصة عالمية متكاملة، تُوفّر نحو 2.5 مليون طن من الأعلاف سنوياً عبر إحدى أوسع الشبكات في العالم، التي تضم شركاء استراتيجيين ومنشآت معالجة.

وقال وسام عباس، العضو المنتدب لشركة «الظاهرة» في دول مجلس التعاون الخليجي: «تعكس هذه الشراكة تركيز (الظاهرة) الاستراتيجي على حلول الأعلاف المتخصصة عالية الجودة، وتتوافق مع توجّهنا المتنامي نحو قطاع أعلاف الخيول والإبل في دولة الإمارات. ويُتيح لنا العمل مع مركز للتميّز مثل (أديك) تطوير منتجاتنا لترسيخ التميّز على المدى الطويل في تغذية الخيول والإبل».