في أبوظبي ودبي والفجيرة.. افتتاح 3 محطات رئيسية لقطار الركاب العام الجاري

آمنة الكتبي (الفجيرة)



كشفت عذراء المنصوري، المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب، عن افتتاح 3 محطات رئيسية لقطارات الاتحاد خلال العام الجاري تشمل أبوظبي ودبي والفجيرة، وذلك في إطار استعدادات الشركة لبدء التشغيل التدريجي لخدمات قطار الركاب في الدولة خلال عام 2026، جاء ذلك أمس خلال زيارة إعلامية إلى محطة الفجيرة للركاب.

وأكدت المنصوري أن اختيار موقع المحطة جاء وفق خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الربط بين مختلف إمارات الدولة ودعم كفاءة شبكة النقل الوطنية، مشيرة إلى أن المشروع يمثّل نقلة نوعية في منظومة النقل المستدام في الإمارات، موضّحة أن محطة الفجيرة تُعد أول محطة ركاب مكتملة الإنجاز ضمن شبكة السكك الحديدية الوطنية في الدولة، وتمتد على مساحة تقارب 51.900 متر مربع، وتقع بالقرب من عدد من المعالم الحيوية في الإمارة، من بينها مطار الفجيرة الدولي الذي يبعد نحو 12 دقيقة بالسيارة، وقلعة سكمكم على بُعد 5 دقائق، إضافة إلى شاطئ المظلات الذي يبعد نحو 6 دقائق.



السرعة التشغيلية

وأضافت: السرعة التشغيلية لقطار الركاب تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لكل قطار نحو 400 راكب عند التشغيل الكامل، مع توقعات بأن تصل الطاقة الاستيعابية السنوية للأسطول بالكامل إلى نحو 10 ملايين راكب، مشيرة إلى أن الرحلة بين أبوظبي ودبي ستستغرق نحو 57 دقيقة، فيما تستغرق الرحلة بين أبوظبي والفجيرة 105 دقائق، وبين دبي والفجيرة نحو 69 دقيقة، ما يعزّز سهولة التنقل بين مختلف إمارات الدولة ويختصر زمن الرحلات بصورة كبيرة.

وأكدت المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب، أن قطار الركاب سيضم درجتين هما «الدرجة المريحة» و«الدرجة المميزة»، لتوفير تجربة سفر متكاملة تلبّي احتياجات مختلف فئات الركاب، إلى جانب توفير خدمات ومرافق حديثة داخل المحطات تشمل لوحات إرشادية واضحة، ومساحات مريحة للمسافرين، وفرق دعم ومساعدة للركاب. وقالت المنصوري: إن شبكة قطار الركاب ستربط بين أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة، بالإضافة إلى الذيد والظنة والفاية ومدينة زايد ومزيرعة والمرفأ والسلع، ضمن منظومة نقل متكاملة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة وتعزّز الترابط بين مختلف المناطق، مشيرة إلى أن تشغيل قطار الركاب سيتم وفق أعلى معايير السلامة العالمية، وبعد استكمال مراحل الاختبارات والتجارب التشغيلية، لضمان جاهزية المنظومة وكفاءة العمليات التشغيلية قبل الإطلاق الرسمي للخدمة.



الشبكة

بيّنت أن شركة قطارات الاتحاد تأسّست عام 2009 لتطوير وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية بطول يقارب 900 كيلومتر تربط مختلف إمارات الدولة، حيث تسهم الشبكة في دعم التنويع الاقتصادي وتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز النقل المستدام، إضافة إلى ربط المدن والموانئ والمناطق الصناعية، كما توفّر الشركة حالياً خدمات نقل البضائع عبر 11 محطة شحن، تشمل 4 موانئ رئيسية، فيما يمثّل مشروع قطار الركاب المرحلة المقبلة لتعزيز منظومة النقل الوطنية وترسيخ الترابط بين مختلف مناطق الدولة.