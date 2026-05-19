برعاية سيف بن زايد.. «آيسنار» ينطلق في أبوظبي

جمعة النعيمي (أبوظبي)



برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، انطلقت أمس فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2026» في دورته التاسعة والأكبر في تاريخه، وتستمر حتى يوم غدٍ الـ21 من مايو في مركز أدنيك أبوظبي. تشارك في المعرض 8 قطاعات رئيسية في مجالات الأمن والسلامة وإطفاء الحرائق والأمن السيبراني والابتكارات الطلابية والتقنيات الحديثة المرتبطة بإدارة العمليات في حالات الطوارئ.

ويأتي المعرض هذا العام تحت شعار «نجتهد اليوم.. لنبني أمن الغد»، وتنظمه مجموعة «أدنيك» إحدى شركات مُدن، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبشراكة استراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

يعد «آيسنار 2026» المنصة المعنية بالأمن الوطني والأكثر موثوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويجمع نخبة من المسؤولين في مجالي الأمن الوطني والسيبراني، والمشترين العالميين، والجهات الفاعلة في سلاسل التوريدات من القطاعين الحكومي والخاص.





يضم «آيسنار 2026» ثمانية قطاعات حيوية، تشمل الأمن الوطني، والأمن السيبراني، وتأمين التجارة والأعمال، الأمن الشخصي والحماية، مكافحة الحرائق والسلامة، المهام الشرطية وإنفاذ القانون، حماية البنية التحتية والمنشآت الحيوية، الذكاء الاصطناعي، وتقنيات المراقبة.

وتشهد دورة عام 2026 نمواً لافتاً على صعيدي الحجم والمشاركة، من خلال مشاركة 253 عارضاً، بزيادة قدرها 17% مقارنة بدورة عام 2024. كما وشهد اليوم الأول حضوراً لافتاً وكبيراً من قبل المختصين والخبراء والزوار والمسؤولين والجهات المشاركة في الحدث، الأمر الذي يعكس مدى أهمية الحدث على المستويين الإقليمي والدولي، ويبرز مكانته العالية في تعزيز الجاهزية العالمية والمحلية في مجالات الأمن والسلامة، من خلال استعراض أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والأنظمة الشرطية الذكية، والأمن السيبراني.





وأكد سعيد المنصوري، مدير إدارة المعارض الأمنية والدفاعية، أن «آيسنار 2026» يمثل منصة عالمية متخصصة تجمع كافة أطراف المنظومات الأمنية، والخبراء، والمتخصصين، والمبتكرين، لمناقشة مستقبل الأمن الوطني ودرء المخاطر.

وأكد أن «نسخة 2026 من المعرض تعد الأكبر في تاريخه، مع مشاركة 253 شركة من 37 دولة، من بينها تسع دول تشارك للمرة الأولى»، مشيراً إلى أن الشركات الوطنية العارضة تشكل نسبة 60% من إجمالي العارضين، ما يعكس الاهتمام الكبير في الابتكار الأمني في دولة الإمارات.

وأضاف: يتضمن المعرض برنامجاً متكاملاً يشمل عدداً كبيراً من جلسات وورش العمل، بمشاركة كبار القادة والخبراء والمتخصصين العالميين. وتُقام ضمن فعاليات المعرض قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام، التي تناقش مستقبل الحوكمة الأمنية، والابتكار، وجاهزية أنظمة الطوارئ. كما تشهد نسخة هذا العام إطلاق فعاليات جديدة، من أبرزها منتدى أمن الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن المعرض يواكب التحولات العالمية المتسارعة في مفهوم الأمن، من خلال التركيز على الذكاء الاصطناعي، والأمن الرقمي، وحماية البنية التحتية الحيوية، والمدن الذكية.





«سيرا» تكشف مستقبل الأمن الذكي

في مشهد يعكس تسارع التحولات العالمية نحو الأمن الذكي والابتكار التقني، تستعد مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» لإبراز حضورها في معرض «آيسنار أبوظبي»، عبر منصة متكاملة تستعرض مجموعة من المبادرات والخدمات النوعية الهادفة إلى تعزيز منظومة الأمن والسلامة، ودعم الابتكار في قطاع الصناعة الأمنية في إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام.

وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على دور المؤسسة بصفتها الجهة المعنية بتنظيم وتطوير قطاع الصناعة الأمنية الخاص، من خلال تقديم حلول مبتكرة وخدمات متقدمة تسهم في رفع كفاءة وجودة المنظومة الأمنية، وتعزيز استدامة التطوير في هذا القطاع الحيوي.





وفي سياق متصل، أكد خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن «التكنولوجيا أصبحت اليوم ركيزة أساسية في عالمنا المعاصر، ومحركاً رئيسياً لتطوير القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الأمني. ومن هذا المنطلق حرصنا في المؤسسة على تسخير أحدث الحلول التقنية والابتكارات الذكية لتعزيز كفاءة العمل الأمني، ورفع مستوى الجاهزية، بما يواكب تطلعات دولة الإمارات في بناء منظومة أمنية متقدمة ومستدامة».

وأضاف: جدير بالذكر أنه سيتم إطلاق «نظام المستشار الأمني» ضمن منصة المؤسسة في معرض «إيسنار 2026»، وهو نظام ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم استشارات أمنية متخصصة للأفراد والشركات في قطاع الأمن الخاص. يتيح النظام تحليل الصور والبيانات لتحديد المخاطر ونقاط الضعف، مع تقديم توصيات دقيقة تشمل أنظمة المراقبة والحلول الأمنية المناسبة لكل موقع.





تقنيات ذكية

وأكد خليفة محمد الكعبي، رئيس قسم تقييم التمارين في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، أن تواجد مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي في هذا الحدث الدولي، يعكس سعينا المستمر لتطوير منظومة وقائية شاملة تعتمد على الابتكار والجاهزية العالية. وقال: نستعرض مجموعة من المبادرات والتقنيات الذكية التي تهدف إلى تعزيز قدرات إمارة أبوظبي في التعامل مع مختلف السيناريوهات، وضمان استدامة العمليات الحيوية في كافة الظروف والأوقات.



«المستجيب المجتمعي»

تشارك هيئة أبوظبي للدفاع المدني على هامش معرض آيسنار، في استعراض برنامج «المستجيب المجتمعي» كإحدى المبادرات المجتمعية الرائدة التي أطلقتها هيئة أبوظبي للدفاع المدني بهدف تعزيز جاهزية المجتمع، ورفع مستوى الوعي والسلامة، من خلال تأهيل وتدريب المتطوعين للمساهمة في دعم العمليات والفعاليات والاستجابة للطوارئ والأزمات. ويسهم البرنامج في بناء شراكة فاعلة بين المجتمع والجهات المختصة، عبر تمكين المتطوعين بالمهارات والمعارف اللازمة في مجالات السلامة والإسعافات الأولية وإدارة الحشود، بما يعزز ثقافة التطوع والمسؤولية المجتمعية، ويسهم في حماية الأرواح والممتلكات.

شهد المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2026» الذي يقام في نسخته التاسعة خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو الجاري في مركز أدنيك أبوظبي، والأكبر في تاريخه، مشاركة عالمية واسعة من مختلف الشركات والمؤسسات المتخصّصة، التي استعرضت أحدث ابتكاراتها وتقنياتها في المجالات الأمنية، بما يعكس دوره كمنصة دولية رائدة تجمع بين الخبرة والتقنية، وتعزز تبادل الحلول المتقدمة في قطاع الأمن والسلامة. ويجمع الحدث نخبة من الجهات والمؤسسات الرائدة في ثمانية قطاعات رئيسية تغطّي مجالات الأمن الوطني والمرونة وغيرها، ومع مشاركة 253 شركة محلية ودولي، ليمثل ملتقى يجمع الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم؛ بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، إلى جانب استعراض أحدث الابتكارات والتقنيات الأمنية، التي تسهم في التصدي للتحديات المتسارعة، وتعزيز منظومات الأمن العالمية.





تقنيات حديثة

وقال عبدالرحمن العطاس من شركة K9 العالمية، نشارك ضمن المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2026»، عبر تقديم خدماتنا التدريبية والتشغيلية منها استعراض مركبة حديثة للكلاب البوليسية المخصّصة لمهام نقلها، بالإضافة إلى نقل العناصر والفرق العاملة والمجهزة بعدد من المرافق والمكيفة لتتلاءم مع الأماكن المغلقة منها المطارات وغيرها.

وذكر أن المعرض الذي يضم ثمانية قطاعات حيوية، تشمل الأمن الوطني، والأمن السيبراني، وتأمين التجارة والأعمال، الأمن الشخصي والحماية، مكافحة الحرائق والسلامة، المهام الشرطية وإنفاذ القانون، حماية البنية التحتية والمنشآت الحيوية، الذكاء الاصطناعي وتقنيات المراقبة، يعكس الحدث المكانة العالمية المرموقة لإمارة أبوظبي في مجال تطوير المنظومات الأمنية، وتعزيز الابتكار في القطاع، لاسيما في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، كما يجمع تحت مظلته نخبةً من المؤسسات الأمنية العالمية والجهات الحكومية وكبار الخبراء وروّاد التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم.



مركبة XRIFT

وأكد عمر حافه من شركة STEERIA قائلاً: مشاركتنا في المعرض من خلال عرض عدد من التقنيات الدفاعية المتطورة أبرزها مركبة XRIFT ذاتية القيادة باستخدام الذكاء الاصطناعي، لها القدرة على مواجهة مختلف العوائق ويمكن تجهيزها للمهام الدفاعية واللوجستية.

وذكر أن الدورة التاسعة من المعرض تركّز على استعراض أحدث التطورات والابتكارات في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتقنيات المراقبة الحديثة وأنظمة إدارة الطوارئ، إلى جانب تسليط الضوء على الحلول الأمنية الذكية المطبقة في القطاعات المدنية والتجارية، بما يشمل الرعاية الصحية والزراعة الذكية والخدمات اللوجستية والمدن الذكية وغيرها من القطاعات الحيوية، حيث ويؤدي المعرض دوراً محورياً في توطيد أواصر التعاون بين الحكومات والشركاء الاستراتيجيين ومختلف أصحاب المصلحة، عبر توفير منصة تفاعلية تجمع المؤسسات والجهات الحكومية، بما يسهم في تطوير السياسات الإقليمية، وتعزيز فرص الشراكات واتفاقيات الشراء، ودعم مسارات الابتكار في القطاع الأمني.

مركبة TITAN-V

أوضح حمد الشامسي، رئيس مجلس شركة INKAS ARMORED، الإماراتية، أن الشركة عرضت عدداً من المركبات الدفاعية، منها مركبة TITAN-V، المركبة العسكرية ناقلة الجنود بسعة تصل إلى 10 ركاب، وتحتوي على برج المراقبة للاستخدام في المناطق الوعرة والصحراوية وغيرها من المركبات ذات المواصفات العالية المصنعة بالإمارات.

وذكر أن المعرض يعد من أبرز الفعاليات العالمية المتخصّصة في استعراض أحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة في مجالات الأمن والسلامة، حيث يوفّر منصة مثالية للمشاركين لتعزيز حضورهم ومكانتهم في القطاع، من خلال عرض الحلول والبرامج والتقنيات الحديثة التي تقدمها الشركات العارضة، بما يلبي تطلعات الجهات والمؤسسات الباحثة عن أحدث الخدمات والتقنيات الأمنية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن المعرض شهد حضوراً لافتاً ومشاركةً متميزةً من نخبةٍ واسعة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار من مختلف دول العالم، ما يعكس مكانته المتنامية كحدثٍ دولي بارز في مجالات الأمن والسلامة. وقد أسهم هذا الإقبال الكبير في إثراء فعالياته، وتعزيز مستوى التفاعل بين العارضين والزوار، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون، وتبادل الخبرات واستكشاف أحدث الحلول والتقنيات المتقدمة.

وأكد أن المعرض منصةً عالميةً رائدة استقطبت نخبةً واسعة من الشركات المحلية والدولية، التي حرصت على استعراض أحدث ابتكاراتها وتقنياتها في مختلف المجالات الأمنية، وقد شكّل الحدث فرصةً متميزةً لتسليط الضوء على الحلول المتقدمة والتقنيات الذكية التي تعزز منظومات الأمن والسلامة، وتواكب التحولات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي على مستوى العالم.