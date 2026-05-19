محمد الشرقي يترأس اجتماع «أمناء جامعة الفجيرة»

محمد الشرقي مترئساً الاجتماع وفي الصورة سعيد الرقباني (وام)
20 مايو 2026 02:42

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور المؤسسات التعليمية في بناء وعي المجتمع وتمكين أفراده، والمساهمة في تعزيز مسيرة التقدم والنمو الاقتصادي القائم على الابتكار والمعرفة والاستدامة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه، الاجتماع الثاني لمجلس أمناء جامعة الفجيرة للعام 2026، في مقر الجامعة بالفجيرة، بحضور معالي سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، نائب رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء المجلس، والدكتور سليمان الجاسم، رئيس الجامعة. ونوّه سموه بدعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، لمتطلبات الجامعة وعملها ومتطلباتها بما يسهم في تعزيز دورها وتحقيق مخرجاتها التعليمية وخططها الاستراتيجية.
واطّلع سموه خلال اللقاء على مستجدات العمل الأكاديمي في الجامعة، حيث جرى استعراض عدد من محاوره الرئيسة التي شملت نسبة توظيف الخريجين، وحالة التراخيص والاعتمادات الأكاديمية على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب عرض المبادرات الأكاديمية والفرص الاستراتيجية للتعاون مع مؤسسات تعليمية ومهنية مختلفة.
حضر الاجتماع، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

