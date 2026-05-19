الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«تنفيذي الشارقة» يُعدّل قراراً بشأن مزاولة الأنشطة والمهن الصحية

ولي عهد الشارقة مترئساً الاجتماع بحضور عبدالله بن سالم وسلطان بن أحمد (وام)
20 مايو 2026 02:42

الشارقة (وام)

ترأّس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو حاكم الشارقة. ورفع المجلس في اجتماعه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ والمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، وجميع المسلمين بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعين المولى أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وأصدر المجلس قراراً بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم 29 لسنة 2025م بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة والمهن الصحية في إمارة الشارقة، والذي تطبق أحكامه على المنشآت الصحية المحلية، التي تتبع حكومة الإمارة والمنشآت الصحية الخاصة في الإمارة والمناطق الحرة، وعلى المهنيين العاملين بتلك المنشآت، ويهدف التعديل إلى ضمان التزام مزوّدي الخدمات الصحية بالأنظمة والقوانين الموضوعة، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة، ورفع مستوى الرقابة والتنظيم.

سياسات حكيمة

واطلع المجلس على تقرير نتائج أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للنصف الثاني من العام 2025م، في مختلف القطاعات وهي: قطاع التنمية الاجتماعية وقطاع الإدارة الحكومية وقطاع البنية التحتية وقطاع المشاريع الرأسمالية وقطاع التنمية الاقتصادية، مؤكداً المجلس دعم الجهات كافة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية والخطط الموضوعة بما ينعكس على تطور العمل الحكومي.
وشمل التقرير بيان مقارنة المصروفات والإيرادات الفعلية للدوائر والهيئات الحكومية والمستقلة في إمارة الشارقة للسنة المالية 2025م ومقارنتها بالعام السابق، ونسب إنجاز المخرجات المستهدفة للنصف الثاني على مستوى الجهات الحكومية، إضافة إلى نسب النمو في القطاعات الحيوية، بما يعكس التوازن المالي والسياسات الحكيمة التي تنتهجها الإمارة في إدارة مواردها، وتعزيز كفاءة الأداء المالي بما يضمن استدامة التنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع.

المهن الصحية
سلطان بن محمد بن سلطان
الشارقة
تنفيذي الشارقة
