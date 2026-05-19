الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سناء سهيل: صحة الأسرة وجودة حياتها أولوية وطنية

سناء سهيل
20 مايو 2026 02:42

أبوظبي (الاتحاد) 

أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي للمواطنين، تجسد رؤية وطنية راسخة تضع الإنسان والأسرة في صميم أولويات التنمية، وتعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز جودة الحياة، وترسيخ الاستقرار الأسري والمجتمعي في دولة الإمارات. 
وقالت معاليها إن توفير خدمات صحية متكاملة وسهلة الوصول يمثل ركيزة أساسية في استقرار الأسرة وتعزيز تماسكها، خاصة أن الصحة ترتبط بشكل مباشر بالأمان الاجتماعي والطمأنينة وجودة الحياة داخل المجتمع. وأشارت إلى أن النظام الجديد سيسهم في دعم الأسر عبر توفير منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة، تراعي احتياجات المواطنين في مختلف مراحل حياتهم، وفق أعلى المعايير العالمية. 
وأشارت إلى أن النظام الجديد يدعم توجهات  الإمارات، بما يعزز جاهزية القطاع الصحي، ويدعم استقرار الأسرة الإماراتية في مختلف مراحل الحياة، انسجاماً مع توجهات «عام الأسرة» وأهدافه في ترسيخ التماسك المجتمعي. 

أخبار ذات صلة
الإمارات: إغلاق إيران لـ «هرمز» التحدي الأبرز في العالم بما يتعلق بإمدادات الطاقة
مسؤولون في الفجيرة: القيادة الرشيدة تضع صحة المواطن في صدارة الأولويات
سناء سهيل
الإمارات
رئيس الدولة
محمد بن زايد
التأمين
التأمين الصحي
الرعاية الصحية
الخدمات الصحية
آخر الأخبار
سارة العوضي تلقي بيان الإمارات خلال الاجتماع الأممي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: إغلاق إيران لـ «هرمز» التحدي الأبرز في العالم بما يتعلق بإمدادات الطاقة
20 مايو 2026
سفن وقوارب صيد في مضيق هرمز (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: تكاتف دولي متنامٍ لردع التهديدات الإيرانية لأمن الممرات البحرية
20 مايو 2026
حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» المشاركة بفرض حصار على الموانئ الإيرانية (من المصدر)
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي: الحرب قوضت قدرات إيران الهجومية والدفاعية
20 مايو 2026
قطر: لا يمكن القبول بتغيير الوضع القائم لحرية الملاحة
الأخبار العالمية
قطر: لا يمكن القبول بتغيير الوضع القائم لحرية الملاحة
20 مايو 2026
وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور خلال المؤتمر (وكالات)
الأخبار العالمية
«مالية السبع» تبحث مواجهة تداعيات حرب إيران
20 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©