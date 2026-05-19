مواطنون: منظومة التأمين الصحي الوطنية تعزز جودة الحياة والاستقرار المجتمعي

آمنة الكتبي (دبي)



أكد مواطنون أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة، يجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ جودة الحياة، وتعزيز استدامة القطاع الصحي، بما يضمن توفير خدمات صحية متقدمة وشاملة لجميع أفراد المجتمع، وفق أعلى المعايير العالمية.





وقال الدكتور عبدالله إبراهيم الدرمكي إن توجيه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة، يمثل محطة وطنية مهمة تعكس الرؤية الاستراتيجية العميقة للقيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية مستدامة ومتكاملة، تضع الإنسان في مقدمة الأولويات التنموية لدولة الإمارات.

وأشار إلى أن هذا التوجيه يجسد نهجاً إماراتياً راسخاً يقوم على الاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للوطن، ويؤكد حرص القيادة على تعزيز جودة الحياة، وترسيخ مفاهيم الأمن الصحي والاجتماعي، من خلال توفير خدمات صحية متقدمة وشاملة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن وصول الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع بكفاءة وعدالة واستدامة، مضيفاً أن اعتماد منظومة وطنية موحدة ومتكاملة للتأمين الصحي يعكس مستوى النضج المؤسسي والتكامل الحكومي الذي وصلت إليه دولة الإمارات، ويؤكد قدرتها على تطوير نماذج عمل وطنية متقدمة تستجيب لمتغيرات المستقبل، وتواكب أفضل التجارب الدولية في مجال الرعاية الصحية وإدارة المنظومات الخدمية. وأوضح أن هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي كبير على تعزيز الاستقرار المجتمعي والاقتصادي، ورفع كفاءة القطاع الصحي، وتحسين تجربة المتعاملين، إلى جانب دعم تنافسية الدولة عالمياً باعتبارها واحدة من أفضل الدول في جودة الحياة والخدمات الحكومية والرعاية الصحية، مؤكداً أن الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة جعلت من القطاع الصحي أحد أهم القطاعات الاستراتيجية التي تحظى باهتمام مباشر ومستمر، وهو ما انعكس بوضوح في حجم التطور الذي تشهده المنظومة الصحية الإماراتية، سواء على مستوى البنية التحتية، أو جودة الخدمات، أو التحول الرقمي، أو استقطاب الكفاءات والخبرات الطبية العالمية.

وقال الدرمكي إن دولة الإمارات تواصل اليوم ترسيخ نموذج حضاري متفرد في الإدارة الحكومية الحديثة، قائم على التكامل والكفاءة والاستدامة، بما يعزز ثقة المجتمع بمنظومة العمل الحكومي، ويؤكد قدرة الدولة على توفير حياة كريمة وآمنة ومستقرة للمواطنين والمقيمين على أرضها، لافتاً إلى أن هذه المبادرات الوطنية النوعية ليست مجرد قرارات تطويرية، بل هي رسائل إنسانية وتنموية تعكس اهتمام القيادة الحقيقي بالإنسان وصحته واستقراره، وتجسد رؤية دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة وجودة للحياة.





بدوره، أكد المواطن حسين الدرمكي أن اعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي يعزز جاهزية القطاع الصحي لمواجهة التحديات المستقبلية، ويرفع من كفاءة إدارة الموارد والخدمات الصحية، لافتاً إلى أن الإمارات تمتلك بنية تحتية طبية متقدمة وكفاءات قادرة على تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات العلاجية والوقائية. وأوضح أن القرار سيدعم استدامة القطاع الصحي، ويعزز مكانة الدولة كواحدة من أفضل دول العالم في جودة الرعاية الصحية والخدمات الطبية المتطورة.





خدمات علاجية ووقائية متقدمة

أوضحت المواطنة سهيلة الوالي أن التوجيهات السامية تعكس نهجاً إنسانياً راسخاً يضع صحة الإنسان وكرامته في مقدمة الأولويات، مؤكدة أن شمول جميع إمارات الدولة ضمن منظومة موحدة يسهم في تحقيق التكامل بين الجهات الصحية، ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. وأضافت أن المنظومة الجديدة ستسهم في تعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر، إلى جانب دعم جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي.

وأشارت إلى أن اعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي يمثل امتداداً لجهود الدولة المستمرة في تطوير القطاع الصحي، وتعزيز تنافسيته عالمياً، من خلال توفير خدمات علاجية ووقائية متقدمة تعتمد على أحدث التقنيات والمعايير الطبية الحديثة، مؤكدة أن التوجيهات السامية لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تعزز رؤية الإمارات المستقبلية في بناء مجتمع أكثر صحة واستدامة، وتعكس حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار في الإنسان وتوفير أفضل مقومات الحياة والرعاية الصحية الشاملة لجميع أفراد المجتمع.