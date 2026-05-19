مسؤولون في الفجيرة: القيادة الرشيدة تضع صحة المواطن في صدارة الأولويات

الفجيرة (وام)



أكد مسؤولون وأكاديميون في إمارة الفجيرة أن توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة، تاتي امتداداً لنهج العطاء وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، الذي تميزت به دولة الإمارات منذ تأسيسها، مشيدين بتوجيهات سموه التي تستهدف تطوير قطاع الرعاية الصحية وتيسير وصولها لكل مواطن في أرجاء الدولة كافة.



رؤية قيادية استثنائية

وقال سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في هذا الصدد تجسّد رؤية قيادية استثنائية تضع الإنسان في صدارة الأولويات، وترسّخ نهج دولة الإمارات في بناء نموذج تنموي متكامل يقوم على جودة الحياة والرفاه المجتمعي والاستدامة الصحية.

وأضاف أن هذا القرار التاريخي يعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان وصول جميع المواطنين إلى خدمات صحية متقدمة وعالية الكفاءة، وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز الثقة في المستقبل الصحي للدولة ويؤكد التزام الإمارات الراسخ بتوفير أفضل سبل الرعاية والوقاية لأبنائها.

وأردف أن هذه الخطوة النوعية تمثل نقلة استراتيجية في مسار تطوير القطاع الصحي الوطني، خاصة مع ما تتضمنه من تركيز على الرعاية الوقائية، والتحول الرقمي، وتوظيف الابتكار والذكاء الاصطناعي في إدارة الخدمات الصحية، بما يضمن استدامة المنظومة وكفاءتها وقدرتها على مواكبة المتغيرات المستقبلية.

وختم الضنحاني بالتأكيد على أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تمضي بثبات نحو ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في بناء مجتمعات صحية أكثر أماناً وازدهاراً، حيث تبقى صحة الإنسان وكرامته في قلب كل السياسات والقرارات الوطنية.



جودة حياة المواطن أولوية

ومن جانبه، ثمَّن الدكتور سليمان الجاسم، مدير جامعة الفجيرة، توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بإطلاق المنظومة الوطنية المتكاملة للتأمين الصحي، وقال إنها تترجم حرص القيادة الرشيدة على جعل صحة المواطن وجودة حياته الأولوية القصوى، لافتاً إلى الأثر الاستراتيجي المستقبلي لهذه المنظومة الشاملة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي يحتذى به في جودة واستدامة الرعاية الصحية.ومن ناحيته، أكد الدكتور سليمان الكعبي، مدير برنامج الفجيرة للتميز، أن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، تمثل نقلة استراتيجية في تطوير قطاع الرعاية الصحية، من خلال تعزيز سهولة وصول المواطنين إلى خدمات صحية عالية الجودة، وترسيخ مفهوم الرعاية الوقائية، ورفع كفاءة واستدامة الخدمات الصحية وفق أفضل المعايير العالمية، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتواصل الاستثمار في صحته ورفاهيته باعتبارهما أساساً للتنمية والازدهار والاستقرار المجتمعي.



تعزيز كفاءة المنظومة الصحية

وبدوره، قال عبدالله السماحي، مدير دائرة السياحة والآثار في الفجيرة، إن أبناء الوطن يقفون عاجزين عن التعبير عن عميق شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على توجيهاته وعطائه الممتد الذي يضع المواطن دائماً في مقدمة الأولويات لتأمين الحياة الكريمة له.

وأضاف أن توجيهات سموه بإطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة تمثل خطوة استثنائية ستسهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة المنظومة الصحية، وتسهيل حصول كل مواطن على أرقى مستويات الرعاية الطبية في إمارات الدولة كافة.

وقال ناصر اليماحي، مدير هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، إن هذا القرار الوطني يؤكد حرص القيادة الرشيدة على توفير سبل الدعم والراحة للمواطنين وصولاً إلى خدمات صحية عالية الجودة وتسخير جميع الخدمات التي تسهم في رفع مستوى وجودة تلك الخدمات التي تقدم وفق أعلى معايير التميز، وإلى منظومة متكاملة ومتطورة من الخدمات الحكومية والاجتماعية، تسهم في رفع مستوى المعيشة وتوفير، وتعزيز الرعاية الصحية والوقائية للمواطنين.



كفاءة واستدامة وجاهزية

وأكد الدكتور أحمد عبيد الخديم، مدير مستشفى الفجيرة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي، ليست قراراً صحياً فحسب، بل رؤية وطنية جديدة تعيد تعريف مفهوم جودة الحياة في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن قيادة دولة الإمارات لا تنتظر التحديات حتى تواجهها، بل تبني المستقبل قبل أن يصل، وتصمم أنظمة صحية أكثر كفاءة واستدامة وجاهزية للأجيال القادمة، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن صحة الإنسان هي أساس التنمية ومحورها الحقيقي.

وأوضح أن المنظومة الجديدة تمثل تحولاً نوعياً في مسيرة القطاع الصحي، عبر ضمان تأمين صحي متكامل للمواطنين في جميع إمارات الدولة، وتسهيل الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تعزيز الرعاية الوقائية وتسريع توظيف الابتكار والرقمنة في تطوير الخدمات الصحية.

وثمّن إسماعيل محمد البلوشي، مدير عام مطار الفجيرة الدولي، توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بإطلاق المنظومة الوطنية المتكاملة للتأمين الصحي، مؤكداً أن هذا القرار يعكس رؤية قيادية استباقية تضع الإنسان وصحته وجودة حياته في صدارة أولويات التنمية الوطنية.

وقال: «إن هذه المبادرة النوعية تعزز تنافسية دولة الإمارات عبر بناء منظومة صحية مستدامة وشاملة، وتؤكد التزام القيادة الرشيدة بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية للمواطنين في جميع إمارات الدولة، بما يرسخ الاستقرار المجتمعي ويرتقي بجودة الحياة وفق أفضل المعايير العالمية».



إسعاد أبناء الوطن

ومن ناحيته، أكد سلطان جميع الهنداسي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، إن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، بإطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة، تعكس حرص القيادة الرشيدة على إسعاد أبناء الوطن، وخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز منظومة الرعاية الصحية، وتسهيل الخدمات الطبية لجميع المواطنين في جميع إمارات الدولة.

وأكد عبدالله محمد الظنحاني، رئيس جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، أن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بإطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي، تجسد حرص القيادة الرشيدة على الإنسان باعتباره أولوية وطنية ومحور التنمية المستدامة، وتعكس رؤية استباقية تعزز جودة الحياة، وتدعم استدامة القطاع الصحي، وتوفر خدمات صحية متكاملة للمواطنين في جميع إمارات الدولة.

وبدوره، قال شريف العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، إن توجيهات سموه بتوفير التأمين الصحي للمواطنين كافة، تجسد نهجاً قيادياً مستداماً يضع صحة المواطن والاستثمار في العنصر البشري على رأس الأولويات الوطنية، وتؤكد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في دعم استدامة القطاع الطبي وتحفيز الابتكار والتطوير في الخدمات العلاجية، كما تسهم بشكل مباشر في الارتقاء بمستوى جودة الحياة الصحية للمجتمع الإماراتي. وأضاف أن هذه التوجيهات السامية تعكس حرص سموه الدائم على صحة الإنسان وجودة حياته في دولة الإمارات.



نقلة استراتيجية كبيرة

وأكد الكابتن يحيى البلوشي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للطيران، أن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة تمثل نقلة استراتيجية كبيرة في القطاع الصحي، وتسهم في توفير منظومة صحية متكاملة ومستدامة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز جودة الخدمات الصحية، وسهولة الوصول إليها لجميع المواطنين في إمارات الدولة.

وقال: «إن هذه التوجيهات تجسد الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في الاستثمار بالإنسان وتعزيز استدامة القطاع الصحي ودعم الابتكار والتطوير، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد في الرعاية الصحية وجودة الحياة».