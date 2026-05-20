الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشيد بتعاون الإمارات معتبرة محاولات استهداف محطة «براكة» بمثابة تهديد للسلامة النووية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشيد بتعاون الإمارات معتبرة محاولات استهداف محطة «براكة» بمثابة تهديد للسلامة النووية
20 مايو 2026 11:33

أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، بالجهات المختّصة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعاونها المستمر وتزويدها الوكالة بمعلومات تقنية منتظمة وفي الوقت المناسب بشأن المنشآت النووية المتأثرة بالهجمات ومواقعها، مؤكداً أن التواصل الفوري مع مركز الحوادث والطوارئ التابع للوكالة يمثل أمراً بالغ الأهمية. جاء ذلك خلال الإحاطة التي قدمها غروسي لأعضاء مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، مؤكداً أن الوكالة ستواصل تقديم تحديثات علنية بشأن تأثير النزاع على المواقع النووية، وما قد يترتب عليه من تداعيات صحية وبيئية، مع الاستمرار في التشاور الدائم مع حكومات المنطقة. وأبلغ المسؤول الأممي أعضاء المجلس، بأن الهجوم على محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات هدد السلامة النووية في البلاد، مؤكداً أن مستويات الإشعاع في المحطة لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية وعدم تسجيل أي إصابات. ونوه إلى أن الضربة بالطائرة المسيرة التي وقعت صباح الأحد الماضي، هي التي تسببت في اندلاع حريق في مولد كهربائي يقع خارج النطاق الداخلي للمحطة. وحذّر غروسي من أن الأنشطة العسكرية التي تستهدف محطات الطاقة النووية وغيرها من المنشآت النووية تنطوي على مخاطر لا يمكن إنكارها، ودعا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وكشف عن أن الوكالة قامت منذ العام الماضي بجمع المعلومات وتحليل وتقييم قدرات الاستعداد والاستجابة للطوارئ، لافتاً إلى أنه سيزور منطقة الخليج قريباً لمواصلة هذا العمل المشترك المهم. وجدّد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التأكيد على أن الهجمات على المنشآت النووية المخصّصة للأغراض السلمية غير مقبولة، مشدداً على أن محطات الطاقة النووية تحظى بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي. ودعا جميع الأطراف في النزاعات إلى احترام الركائز السبع الأساسية لضمان السلامة والأمن النوويين، وحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، محذراً من أن الأنشطة العسكرية ضد محطات الطاقة النووية والمنشآت النووية الأخرى تنطوي على مخاطر لا يمكن إنكارها.

أخبار ذات صلة
بصفته رئيساً لدائرة القضاء-أبوظبي.. منصور بن زايد يُصدر قراراً بإنشاء مركز الوساطة في المنازعات التجارية لدى غرفة أبوظبي
مواطنون يشيدون بتوجيه رئيس الدولة باعتماد منظومة وطنية للتأمين الصحي
المصدر: وام
الإمارات
الوكالة الدولية للطاقة النووية
محطة براكة
آخر الأخبار
«الأولمبية الدولية» تختار عمر المرزوقي ضمن دفعة «القدوات الرياضية» بأولمبياد داكار
الرياضة
«الأولمبية الدولية» تختار عمر المرزوقي ضمن دفعة «القدوات الرياضية» بأولمبياد داكار
اليوم 12:15
بصفته رئيساً لدائرة القضاء-أبوظبي.. منصور بن زايد يُصدر قراراً بإنشاء مركز الوساطة في المنازعات التجارية لدى غرفة أبوظبي
علوم الدار
بصفته رئيساً لدائرة القضاء-أبوظبي.. منصور بن زايد يُصدر قراراً بإنشاء مركز الوساطة في المنازعات التجارية لدى غرفة أبوظبي
اليوم 12:12
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي للاطلاع على إنجازات ومستجدات «مركز مواهب» في منطقة العين
علوم الدار
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي للاطلاع على إنجازات ومستجدات «مركز مواهب» في منطقة العين
اليوم 12:07
عمرو سعد.. كوميديان «من أول وجديد»
الترفيه
عمرو سعد.. كوميديان «من أول وجديد»
اليوم 12:03
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشيد بتعاون الإمارات معتبرة محاولات استهداف محطة «براكة» بمثابة تهديد للسلامة النووية
علوم الدار
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشيد بتعاون الإمارات معتبرة محاولات استهداف محطة «براكة» بمثابة تهديد للسلامة النووية
اليوم 11:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©