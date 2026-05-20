الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سيف بن زايد يشهد جانباً من فعاليات «المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات»

سيف بن زايد يشهد جانباً من فعاليات «المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات»
20 مايو 2026 18:23

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جانباً من فعاليات الدورة السابعة عشرة من «المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات»، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في مركز أدنيك أبوظبي، خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو 2026م.

وشارك في المسابقة 500 متسابق ومتسابقة في 37 مهارة تقنية ومهنية، قدّموا خلالها نماذج وطنية مشرّفة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والهندسة والتصنيع الرقمي، عكست وعياً متقدماً وطموحاً يليق بالإمارات ومكانتها.

واطلع سموه على عدد من المسابقات التي يتنافس فيها المشاركون في مختلف المهارات والتخصصات الهندسية والصناعية والمهنية التي تتوافق مع وظائف المستقبل، كما التقى سموه عدداً من الطلاب والطالبات الإماراتيين المشاركين في المسابقة ضمن مختلف المجالات التقنية والمهنية.

أخبار ذات صلة
حاكم الفجيرة: التأمين الصحي الشامل رؤية قائد يضع الإنسان أولاً ويؤسس لمستقبل أكثر ازدهاراً
حمدان بن محمد يطلع على جهود جمارك دبي لتعزيز سلاسل الإمداد

وتوجه سموه بالشكر والتقدير إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإلى جميع المنظمين والقائمين على المسابقة، على جهودهم المتميزة في إعداد هذه المنصة الوطنية التي تحتفي بالمهارات، وتفتح أمام شباب الإمارات آفاق التميز والابتكار.

وقال سموه: نفخر بشباب الإمارات فهم ثروة الوطن التي لا تنضب، وسواعد نهضته، ورهانه الرابح في صناعة المستقبل، وبهم تتحول المعرفة إلى إنجاز، والطموح إلى ابتكار، والرؤية إلى واقع يرسّخ ريادة الإمارات.

المصدر: وكالات
سيف بن زايد
الإمارات
الشباب
مهارات الإمارات
المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات
آخر الأخبار
حاكم الفجيرة: التأمين الصحي الشامل رؤية قائد يضع الإنسان أولاً ويؤسس لمستقبل أكثر ازدهاراً
علوم الدار
حاكم الفجيرة: التأمين الصحي الشامل رؤية قائد يضع الإنسان أولاً ويؤسس لمستقبل أكثر ازدهاراً
اليوم 19:12
«الرياضة للجميع» والبنك العربي يتعاونان لتنظيم الفعاليات المجتمعية
الرياضة
«الرياضة للجميع» والبنك العربي يتعاونان لتنظيم الفعاليات المجتمعية
اليوم 19:00
حمدان بن محمد يطلع على جهود جمارك دبي لتعزيز سلاسل الإمداد
علوم الدار
حمدان بن محمد يطلع على جهود جمارك دبي لتعزيز سلاسل الإمداد
اليوم 18:53
محمد بن راشد: التقنية يجب أن تخدم الإنسان وترفع من جودة حياته
علوم الدار
محمد بن راشد: التقنية يجب أن تخدم الإنسان وترفع من جودة حياته
اليوم 18:51
«الإمارات لرعاية المواهب» تختار لاعبَين للمشاركة في مونديال الشطرنج
الرياضة
«الإمارات لرعاية المواهب» تختار لاعبَين للمشاركة في مونديال الشطرنج
اليوم 18:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©