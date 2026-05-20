حمدان بن محمد يطلع على جهود جمارك دبي لتعزيز سلاسل الإمداد

20 مايو 2026 18:53

اطّلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على جهود جمارك دبي لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية حركة التجارة. 

وقال سموه، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «اطلعت على جهود جمارك دبي لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية حركة التجارة من خلال مبادرات نوعية، مثل "الممر الأخضر" الذي تم تفعيله بالتعاون مع الأشقاء في سلطنة عُمان».

وأضاف سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «كما اطلعت على ما تقدمه جمارك دبي من تسهيلات تشغيلية وجمركية لمجتمع الأعمال كما استعرضنا خططها المستقبلية».

وختم سموه: «دبي بخبراتها المتراكمة وكفاءة فرق عملها، قادرة على إيجاد الحلول التي تعزز مرونتها وجاهزيتها، بما يرسّخ مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً، ونحن ملتزمون بمواصلة دعم القطاع التجاري ومجتمع الأعمال في الإمارة». 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
