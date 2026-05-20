عدد اليوم
حاكم الفجيرة: التأمين الصحي الشامل رؤية قائد يضع الإنسان أولاً ويؤسس لمستقبل أكثر ازدهاراً

20 مايو 2026 19:12

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي، تشمل جميع إمارات الدولة تمثل رؤية قائد يضع الإنسان أولاً ويؤسس لمستقبل أكثر ازدهاراً.

وقال سموه بهذه المناسبة: في خطوة وطنية رائدة تُجسّد النهج الإنساني والحكمة القيادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جاءت مبادرة اعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع أبناء الوطن، لتؤكد من جديد أن الإنسان سيبقى في قلب المشروع التنموي الإماراتي، ومحور اهتمام القيادة في حاضر الدولة ومستقبلها. وأضاف أن هذه المبادرة الاستراتيجية ليست مجرد قرار تنظيمي أو تطوير خدمي، بل هي ترجمة صادقة لرؤية قائد استثنائي آمن بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من صحة الإنسان وكرامته وجودة حياته.
وأكد سموه أن اعتماد منظومة صحية شاملة بهذا المستوى المتقدم يعكس بوضوح توجه الحكومة وحرصها الدائم على أن تبقى دولة الإمارات في صدارة الدول التي تبني مستقبلها على أسس العدالة الاجتماعية والاستدامة الإنسانية وهي خطوة تُضاف إلى سجل زاخر بالمبادرات النوعية التي جعلت من الإمارات نموذجاً عالمياً في التنمية الشاملة، ومثالاً يُحتذى به في رعاية الإنسان وصون كرامته. 
وقال صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في ختام الكلمة: حفظ الله الإمارات وأدام عليها نعمة الأمن والعافية والرخاء، لتبقى رايتها خفّاقة في ميادين الريادة والتميّز والإنسانية.

المصدر: وام
