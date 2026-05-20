الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين درهم لإماراتي حرض على الزواج من قاصرات في المغرب عبر مواقع التواصل

20 مايو 2026 20:02

قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، دائرة أمن الدولة، اليوم بمعاقبة المتهم سيف سالم سيف علي المقبالي إماراتي الجنسية، بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه خمسة ملايين درهم إماراتي، مع الأمر بحذف المقطع المسيء، وإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ومصادرة الهاتف المستخدم في ارتكاب الواقعة.
وكان النائب العام للدولة قد أمر بإحالة المتهم إلى محاكمة عاجلة، بعدما كشفت التحقيقات عن قيامه بنشر مقطع مرئي تضمّن التحريض والدعوة إلى الزواج من فتيات قاصرات في المملكة المغربية، مدعياً، على غير الحقيقة، سماح القوانين المغربية بذلك.

وأكدت التحقيقات أن المتهم استخدم خطاباً من شأنه إثارة الفتنة والكراهية والتمييز المجتمعي، والإساءة إلى العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين الإماراتي والمغربي، بما يمثل مخالفة جسيمة للقوانين والقيم المجتمعية الراسخة في الدولة.

المصدر: وام
محكمة أبوظبي
محكمة أبوظبي الاتحادية
الإمارات
المغرب
