وزارة الداخلية تستعرض أحدث ابتكاراتها في «آيسنار 2026»

تشارك وزارة الداخلية في معرض «آيسنار أبوظبي 2026» المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو الجاري، بجناح تستعرض فيه أحدث الابتكارات الأمنية، والإتجاهات العلمية للذكاء الاصطناعي في مجالات الأمن الوطني والأمن السيبراني، وأفضل الممارسات العالمية في تعزيز السلامة وحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، بما يسهم في تطوير حلول أمنية مستدامة تدعم مستقبلًا أكثر أمناً واستقراراً.

وتستعرض القيادات الشرطية وقطاعات الوزارة المشاركة ضمن الجناح، أبرز المبادرات والمشاريع الأمنية المبتكرة في مجالات العمل الأمني والشرطي؛ حيث تقدم منصة القيادة العامة لشرطة دبي تطبيق «شرطة دبي الذكي»، ومنصة السلامة المرورية، ومنصة التوعية الإلكترونية (eCrime Hub)، وجهاز «محاكاة غياث»، ومنظومة البحث والإنقاذ، وروبوت (M1.5) ذاتي القيادة.

وتشارك القيادة العامة لشرطة الشارقة بمجموعة من المشاريع والابتكارات النوعية، مثل مختبر الأمن السيبراني، وجهاز الرادار الجديد، بينما تقدم القيادة العامة لشرطة عجمان منصة (800901) للرد الآلي، ومنصة (Ajp AI) الذكية، والمركز الذكي للتنقل، فيما تقدم القيادة العامة لشرطة الفجيرة مشاريع نوعية، تشمل مشروع «لوحتك الآن»، وموظف «الاستقبال الافتراضي»، ونظام تعابير الوجه.

وتستعرض القيادة العامة لشرطة أم القيوين استخدامات الذكاء الاصطناعي في إدارة المخازن، فيما تقدم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة منصة «سنتينل» للبث والمراقبة التكتيكية الآمنة، بينما تعرض قيادة قوات الأمن الخاصة جهاز الرماية التكتيكية.

وتمثلت مشاركات إدارات وزارة الداخلية في عدد من الابتكارات والمشاريع الأمنية الرائدة، مثل منصة الابتكار، ومنصة الجرائم الإلكترونية، والمنصة العالمية للإلهام «زايد الملهم»، ومنصة «فكر(X10)»، ومنظومة استمرارية الأعمال، وخدمة «بن وريقة»، وخدمات تسجيل الشركات والموردين وطرح المناقصات، ومشاريع ومبادرات عام الأسرة، إضافة إلى مجموعة من المشاريع والمقترحات التطبيقية التي تعزز مسيرة التطوير والابتكار في الشرطة الإماراتية.

وشملت الابتكارات المعروضة مجموعة من المعدات والآليات الأمنية المتطورة، والمركبات الثقيلة المخصصة لعمليات التدخل السريع في حالات الطوارئ والأزمات، إلى جانب ابتكارات نوعية، مثل الدورية الإعلامية الداعمة لسرعة الاستجابة وتغطية الأحداث، والطائرات بدون طيار «الدرونز»، بما يعكس توظيف التقنيات الحديثة في دعم المنظومة الأمنية.

وتركز هذه المبادرات والمشاريع الحيوية على تعزيز ريادة الأجهزة الأمنية والشرطية في مجالات مكافحة الجريمة والتنبؤ بها، وترسيخ السلامة المرورية والتنقل الآمن باستخدام أحدث الأنظمة الذكية، إلى جانب الحفاظ على أمن المجتمع وسلامة أفراده من خلال تبني التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير قدرات إدارة الأزمات والكوارث عبر حلول الذكاء الاصطناعي الحديثة.

وشهد جناح وزارة الداخلية، زيارة معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة، الذي اطلع على أحدث المشاريع الأمنية والمعدات والآليات المتطورة، واستمع إلى شرح حول المبادرات والخدمات النوعية التي تقدمها الوزارة، إضافة إلى المشاريع الحيوية القائمة على تقنيات الذكاء الإصطناعي، والهادفة إلى تعزيز كفاءة العمل الأمني واستدامته.

كما شهد الجناح زيارة الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء سالم علي مبارك الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بوزارة الداخلية، اللذين اطلعا على أبرز الإبتكارات والحلول الأمنية التي تستعرضها القيادات الشرطية وقطاعات وإدارات الوزارة، واستمعا إلى شرح حول التقنيات المتقدمة والمشاريع الأمنية المبتكرة التي تدعم الجهود الوطنية في تقديم خدمات أمنية استباقية قادرةعلى مواكبة التحديات المستقبلية، وتعزيز الجاهزية في مجالات الأمن الوطني والأمن السيبراني.

كما زار الجناح سعادة العميد مبارك سعيد الخييلي، مدير عام جهاز الشرطة الخليجية، واطلع على أبرز الابتكارات المقدمة من الشركات المتخصصة في الأنظمة والحلول الأمنية، وأحدث المعدات والتقنيات المستخدمة في القطاعين الأمني والشرطي، بما يسهم في دعم الحلول المستقبلية المستدامة وتعزيز منظومة الأمن والسلامة.

ويستضيف جناح الوزارة، خلال فترة انعقاد المعرض، جلسات حوارية متخصصة تسلط الضوء على دور الأسرة في المجتمع، تشارك فيها نخبة من الخبراء والمختصين، حيث شهد اليوم الأول جلسة ناقشت محور «حين تلتقي التكنولوجيا بالأمان»، بمشاركة مختصين من وزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، و(Meta)، وتناولت أبرز المبادرات والتجارب المتميزة.

وشهد الجناح في اليوم الثاني للمعرض تنظيم 6 جلسات حوارية تناولت عدداً من الموضوعات والمحاور المتخصصة والمتنوعة؛ حيث استعرضت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضمن الجلسة الأولى، موضوع «برنامج النقاط المرورية»، وتطرقت إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالسلامة المرورية وتعزيز الوعي بقواعد السير والقيادة الآمنة، فيما تناولت الجلسة الثانية محور «الأسرة نواة المجتمع»، وناقشت دورالأسرة في بناء المجتمع وتعزيز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، وتطرقت الجلسة الثالثة إلى موضوع «دور مكتب التدقيق الداخلي في دعم الأهداف الإستراتيجية في وزارة الداخلية»، واستعرضت الجهود والخطط والعمليات الإستراتيجية التي ينفذها المكتب ودوره في دعم الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الإستراتيجية، بينما ناقشت الجلسة الرابعة محور «الأسرة الآمنة»، وأهمية الأمن الأسري، وتناولت الجلسة الخامسة موضوع «القانون الدولي الإنساني»، وناقشت دور القانون الدولي الإنساني، وتعزيزالقيم الإنسانية والتسامح، فيما تناولت الجلسة السادسة محور «أهمية اللياقة البدنية والجاهزية البدنية»، واستعرضت أهمية الصحة العامة، واللياقة البدنية، وممارسة التمارين الرياضية، ودورها في تعزيز جودة الحياة والجاهزية البدنية.