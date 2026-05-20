سيف بن زايد يزور جناح الحرس الوطني في «آيسنار 2026»

أبوظبي (الاتحاد)

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، جناح الحرس الوطني المشارك في معرض الأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2026»، وكان في استقبال سموه، اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني.

واطلع سموه، خلال الزيارة، على أحدث التقنيات والأنظمة الذكية والحلول الرقمية التي يستعرضها الحرس الوطني ضمن مشاركته في المعرض، والتي تُستخدم في دعم الأمن الوطني، وتعزيز جاهزية الاستجابة للطوارئ وعمليات الإنقاذ.

كما استمع سموه من قائد الحرس الوطني إلى شرح حول أبرز المعدات والتطبيقات التقنية الحديثة، ودورها في تطوير القدرات العملياتية، ورفع كفاءة الأداء، بما يواكب أحدث التطورات والابتكارات في المجالات الأمنية.