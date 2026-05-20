منصور بن زايد: في الوثبة.. التقينا أهل الهجن وملاكها

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أهل الهجن وملاكها من الإمارات ودول الخليج في الوثبة، خلال مأدبة غداء أقامها معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن.

وقال سموه، على موقع «إنستجرام» للتواصل الاجتماعي: «في الوثبة.. التقينا أهل الهجن وملاكها من الإمارات ودول الخليج خلال مأدبة الغداء التي أقامها أخي الشيخ سلطان بن حمدان، واستعدنا معاً قيمة هذا الموروث الأصيل الذي يجسد تاريخنا وهويتنا الخليجية، ويعكس ارتباط الأجيال بعادات الآباء وإرثهم العريق».

