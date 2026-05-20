الخميس 21 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي وزير الداخلية الألماني

عبدالله بن زايد يلتقي وزير الداخلية الألماني
21 مايو 2026 00:13

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معالي ألكسندر دوبيريندت، وزير الداخلية في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات الإماراتية الألمانية تستند إلى أسس راسخة من الثقة المتبادلة والشراكة البناءة، مشيراً إلى أن هذه العلاقة المتميزة بين البلدين شكلت نموذجاً متقدماً للتعاون المثمر في مختلف القطاعات.

وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيَّرة.

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد: في الوثبة.. التقينا أهل الهجن وملاكها
عبدالله بن زايد يلتقي المستشار الألماني في برلين

وناقشا الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيَّرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها يوم الأحد الماضي محطة براكة للطاقة النووية وأصابت مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي للمحطة.

وأعرب معالي ألكسندر دوبيريندت عن تضامن بلاده مع دولة الإمارات وإدانتها لهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة، فيما توجَّه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالشكر والتقدير لمعاليه على الموقف الألماني الداعم لدولة الإمارات، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة.

حضر اللقاء، معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، وسعادة أحمد وهيب العطار، سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

المصدر: وام
العلاقات الإماراتية الألمانية
ألمانيا
الإمارات
جمهورية ألمانيا الاتحادية
عبدالله بن زايد
وزير الداخلية الألماني
آخر الأخبار
أطلس مدعوم بالذكاء الاصطناعي يكشف الأضرار الخفية للسمنة
الذكاء الاصطناعي
أطلس مدعوم بالذكاء الاصطناعي يكشف الأضرار الخفية للسمنة
21 مايو 2026
سرقة ساعة ثمينة على هامش مهرجان كان السينمائي
الأخبار العالمية
سرقة ساعة ثمينة على هامش مهرجان كان السينمائي
21 مايو 2026
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حديث إلى الصحافيين (وكالات)
الأخبار العالمية
ترامب: المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية
21 مايو 2026
نجاح كبير لمهرجان أبوظبي العالمي لألعاب القوى
الرياضة
نجاح كبير لمهرجان أبوظبي العالمي لألعاب القوى
21 مايو 2026
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الداخلية الألماني
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الداخلية الألماني
21 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©