علوم الدار

إدراج 180 خدمة حكومية جديدة في تطبيق «دبي الآن»

ممثلو جهات حكومية خلال مشاركتهم في المعسكر (وام)
23 مايو 2026 01:58

دبي (وام)

نظمت دبي الرقمية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، معسكراً مكثفاً ومتخصصاً لتسريع إدراج خدمات الأفراد ضمن تطبيق «دبي الآن».
ويأتي تنظيم المعسكر في إطار جهود دبي الرقمية لتوحيد الخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز تجربة المتعاملين عبر القنوات الرقمية المشتركة في الإمارة، وضمن خطة تستهدف إضافة أكثر من 180 خدمة جديدة إلى تطبيق «دبي الآن» بحلول نهاية فبراير 2027، بما يدعم توجهات القيادة الرامية إلى توفير الخدمات الحكومية عبر قناة رقمية موحدة للأفراد، ويقرب دبي من استكمال مستهدفات مبادرة القنوات الرقمية المشتركة. 
وشارك في المعسكر ممثلون عن هيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وهيئة الصحة بدبي، ودبي الصحية، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ودبي للثقافة، ودائرة المالية، وهيئة تنمية المجتمع، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، حيث تعمل هذه الجهات على استكمال نقل خدماتها إلى تطبيق «دبي الآن»، على أن تنضم جهات حكومية أخرى خلال المراحل المقبلة من التنفيذ. 
وقال مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، إن مبادرة القنوات الرقمية المشتركة تمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات الحكومية، من خلال توحيد الخدمات ضمن قنوات رقمية متخصصة توفر تجربة أكثر سهولة ووضوحاً للمتعاملين ومدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. 
وأضاف: هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف ترسيخ نموذج حكومي رقمي مترابط يتمحور حول احتياجات الإنسان، ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات وسرعة إنجازها وجودتها. 
وتندرج هذه الجهود ضمن مبادرة القنوات الرقمية المشتركة التي تستهدف تقديم خدمات دبي عبر سبع منصات رقمية موحدة وتخصصية، بما يعزز جودة الحياة ويرسخ تنافسية الإمارة عالمياً.

