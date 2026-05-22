السبت 23 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات للدواء» ترحّب بثقة «نوفو نورديسك»

شعار مؤسسة الإمارات للدواء
23 مايو 2026 01:59

دبي (الاتحاد)

في خطوة تعكس مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للصناعات الدوائية وسلاسل الإمداد المتقدمة، أعلنت شركة «نوفو نورديسك» العالمية للأدوية، الرائدة في تطوير علاجات مرضى السكري والسمنة والأمراض النادرة، عن إنشاء مركز توزيع إقليمي في الدولة، ليكون واحداً من ثلاثة مراكز لإدارة توزيع منتجات الشركة على مستوى العالم.
وأكدت الشركة أن اختيار دولة الإمارات جاء استناداً إلى ما تتمتع به من قدرات استثمارية ولوجستية متقدمة، إلى جانب بيئة أعمال مستقرة وموثوقة، تعزز مكانتها كوجهة آمنة لاستمرارية العمليات. وأوضحت أنها تعتزم تأسيس مكتب علمي وإطلاق برنامج لتنمية المواهب الإماراتية، في خطوة تعزز مكانة الدولة منصةً عالمية للتصنيع والاستثمار الدوائي.
كما أشارت إلى أن القرار جاء بناءً على دراسات مقارنة معيارية، أظهرت ريادة الإمارات في إدارة منظومة الدواء، وقدرتها على تكامل عناصر التنظيم والتصنيع والخدمات اللوجستية والبيانات ضمن إطار تشغيلي متقدم يقوم على الاستباقية، وليس مجرد الاستجابة.

وفي هذا السياق، أكد معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن ما تشهده الدولة اليوم يُمثل تحولاً نوعياً في موقعها ضمن سلاسل القيمة العالمية للقطاع الدوائي، والتي باتت تمتد لتشمل إدارة تدفقات الأدوية وتنسيق مساراتها على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال معاليه: «الأمن الدوائي لم يعد مفهوماً صحياً فحسب، بل أصبح ركيزة أساسية ضمن منظومة الأمن الاقتصادي الوطني، في ظل التحديات العالمية التي تشهدها سلاسل الإمداد»، موضحاً أن الإمارات تعمل على بناء نموذج متكامل يربط بين الاستثمار والتنظيم والتصنيع، بما يعزز الاستدامة ويحد من التعرض للصدمات الخارجية.
وأضاف معاليه: استقطاب استثمارات نوعية بهذا الحجم يعكس ثقة الشركات العالمية في البيئة الاستثمارية للدولة، والتي تتمتع بالاستقرار والكفاءة والقدرة على تقديم نموذج تشغيلي متقدم قائم على البيانات.
وتكشف بيانات مركز التوزيع الإقليمي لشركة «نوفو نورديسك» في الدولة، عن حجم الدور الذي سيضطلع به في إدارة التدفقات الدوائية.

أخبار ذات صلة
الإمارات: عرقلة إيران للملاحة في «هرمز» تهديد خطير يتجاوز حدود المنطقة
مواطنون ومقيمون يجددون «العهد والوعد»

وأوضحت الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، أن التطور الذي تشهده دولة الإمارات في القطاع الدوائي يعكس نضجاً في بناء منظومة قادرة على استيعاب الاستثمارات العالمية وتحويلها إلى قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، من خلال ربطها ببيئة تشغيلية مستقرة تضمن الاستمرارية والكفاءة. وأكدت أن استقطاب مشاريع استراتيجية بهذا المستوى يعزز مكانة الدولة كمركز محوري لإدارة التدفق الدوائي إقليمياً وعالمياً، ويدعم في الوقت ذاته استدامة توفر الأدوية ورفع جودة الخدمات الصحية للمجتمع.
جدير بالذكر أن الدولة شهدت خلال الفترة القليلة الماضية دخول مؤسسات دوائية استثمارية كبرى، مثل: «هيل هاوس إنفستمنت مانجمنت» (Hillhouse Investment)، التي افتتحت مكتباً جديداً لها في أبوظبي، إلى جانب توسع شركات دوائية متعددة الجنسيات، وتفعيل شراكات نوعية، في مؤشر على أن الاستثمار بات يبحث في الإمارات عن القدرة على إدارة التعقيد، لا مجرد الوصول إلى الأسواق.

نوفو نورديسك
الإمارات
مؤسسة الإمارات للدواء
سعيد الهاجري
فاطمة الكعبي
الصناعات الدوائية
القطاع الدوائي
آخر الأخبار
سفن وقوارب صيد في مضيق هرمز (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: تكاتف دولي لردع التهديدات الإيرانية لأمن الممرات البحرية
23 مايو 2026
تصاعد الدخان إثر غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان - أرشيفية
الأخبار العالمية
لبنان.. ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 3111 قتيلاً
23 مايو 2026
حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» المشاركة بفرض الحصار البحري على موانئ إيران - أرشيفية
الأخبار العالمية
«سنتكوم»: إعادة توجيه 97 سفينة منذ بدء الحصار على موانئ إيران
23 مايو 2026
مخيم مؤقت لنازحين فلسطينيين على شاطئ البحر في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
مغادرة 77 فلسطينياً من غزة للعلاج عبر معبر رفح
23 مايو 2026
مستوطنة إسرائيلية على أراضٍ فلسطينية محتلة في الضفة الغربية - أرشيفية
الأخبار العالمية
دعوات أوروبية لإسرائيل لوقف الاستيطان في الضفة الغربية
23 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©