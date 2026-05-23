عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء التشيك في براغ

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي أندريه بابيش، رئيس وزراء جمهورية التشيك، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى العاصمة براغ.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك، ومسارات التعاون في عدة قطاعات، بالإضافة إلى العمل المشترك في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة وتدفع جهود التنمية في البلدين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية التشيك، واستكشاف آفاق أرحب من التعاون المثمر الذي يعزز مصالحهما المتبادلة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وبحث الجانبان تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى انعكاساتها الخطيرة على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وتطرقت المباحثات إلى الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها، يوم الأحد الماضي، محطة براكة للطاقة النووية، وأصابت مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي للمحطة.

وأعرب معالي أندريه بابيش عن تضامن جمهورية التشيك مع دولة الإمارات، وإدانة بلاده لهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة، فيما أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لموقف التشيك الداعم لدولة الإمارات، مؤكدا سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة.

وأقام معالي أندريه بابيش، رئيس وزراء جمهورية التشيك مأدبة غذاء تكريماً لسموه والوفد المرافق.

حضر اللقاء معالي سعيد الهاجري وزير دولة.