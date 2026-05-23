حملة للحلاقة الآمنة لتعزيز الوعي الصحي في الظفرة

منطقة الظفرة (الاتحاد)



في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الصحة العامة والارتقاء بمستوى السلامة الصحية، نفّذت بلدية منطقة الظفرة حملة الحلاقة الآمنة، التي تستهدف العاملين في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي وتعزيز الممارسات الصحية السليمة داخل هذه المنشآت، خاصة خلال فترة زيادة الإقبال على الصالونات والمراكز بمناسبة عيد الأضحى، بما يضمن صحة وسلامة العاملين والمتعاملين والمجتمع ورفع مستوى الوعي الصحي لدى الملاك والعاملين في الصالونات ومراكز التجميل، والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة للحدّ من انتقال الأمراض المعدية، وتعزيز ممارسات النظافة والتعقيم داخل المنشآت.

وتأتي الحملة انطلاقاً من أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية المعتمدة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وصحية للمتعاملين والعاملين على حدٍّ سواء، والحدّ من الممارسات الخاطئة التي قد تؤثّر على الصحة العامة. وتركّز على توعية العاملين بأفضل الممارسات المتعلقة بالنظافة والتعقيم، وطرق الاستخدام الآمن للأدوات والمعدات، إضافة إلى أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة الصحية، بما يعزّز جودة الخدمات المقدمة ويرسّخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية والمهنية في هذا القطاع الحيوي.



زيارات ميدانية

وتتضمن الحملة تنفيذ زيارات ميدانية وجلسات توعوية وتوزيع مواد إرشادية تثقيفية، بهدف تعزيز الثقافة الصحية لدى العاملين والمتعاملين، والتأكيد على أهمية التعاون المشترك في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.