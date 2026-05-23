شرطة أبوظبي تعلن جاهزيتها الأمنية والمرورية خلال عيد الأضحى المبارك

الجاهزية والاستعداد أولوية استراتيجية (من المصدر)
24 مايو 2026 02:25

أبوظبي (الاتحاد) 


أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي جاهزيتها الأمنية والمرورية واستعدادها الكامل، تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، من خلال تنفيذ خطة استباقية متكاملة، تهدف إلى الجاهزية وكفاءة الاستجابة الأمنية، ضمن أولويتها الاستراتيجية في الجاهزية والاستعداد.

وأكدت أن الخطة تشمل تكثيف الدوريات الأمنية والمرورية في الطرق الرئيسة والمناطق الحيوية وأماكن التجمعات والمراكز التجارية والحدائق العامة والمصليات، إلى جانب تعزيز التواجد الشرطي في المواقع التي تشهد كثافة وإقبالاً من الجمهور خلال إجازة العيد، بما يسهم في ترسيخ ثقة المجتمع في بيئة آمنة ومستدامة.
وأوضحت أن منظومة العمل الشرطي تعمل بكامل جاهزيتها عبر غرفة العمليات المركزية لتلقّي البلاغات والتعامل معها على مدار الساعة، إلى جانب تكامل الجهود بين مختلف القطاعات الشرطية والشركاء الاستراتيجيين، بما يعزّز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة والبلاغات المختلفة، ويرفع مستوى الجاهزية الأمنية والمرورية خلال إجازة العيد.
ودعت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى التعاون مع الأجهزة الشرطية والالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية والقيادة الآمنة، وتجنُّب السلوكيات الخاطئة والخطرة على الطرق، مؤكدة أن سلامة المجتمع تُمثّل أولوية قصوى، وأن الجهود مستمرة لتعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع خلال هذه المناسبة المباركة.
وأكدت مديريات العاصمة والعين والظفرة ومديرية المرور والدوريات الأمنية حرصها على تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية، وتعزيز الطمأنينة بين أفراد المجتمع، من خلال التواجد الميداني المستمر في مختلف المواقع، لضمان انسيابية الحركة المرورية، مشيرة إلى إعداد سيناريوهات وخطط مرورية متكاملة تسهم في الحدّ من الازدحامات والاختناقات المرورية خلال عُطلة عيد الأضحى المبارك والفعاليات المصاحبة لها.

الالتزام بالقوانين
دعت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى الالتزام بالقوانين وعدم التعامل مع الألعاب النارية أو المتاجرة بها، حفاظاً على سلامة الجميع خلال الاحتفاء بعيد الأضحى المبارك وأية فعاليات أخرى، وعدم ترك الأطفال يلعبون أو يعبرون الشوارع من دون رقابة من الأُسر وأولياء الأمور.
وحثّت فئة الشباب من قائدي المركبات على التحلي بالسلوك الحضاري أثناء القيادة، وعدم استغلال فرحة العيد للقيام بتصرفات غير مسؤولة.

