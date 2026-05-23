«الإمارات للبيئة» تعزز مفاهيم الاستدامة والوعي لدى الطلبة

دبي (وام)



كرمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة الطلبة الفائزين في الدورة الحادية والعشرين من «مسابقة الرسم البيئي» والدورة الثالثة من «مسابقة الفن من النفايات» لعام 2026، وذلك خلال حفل أقيم في المركز الإسماعيلي بدبي.

وشهدت المسابقتان مشاركة واسعة بلغت 229 ألفاً و392 طالباً وطالبة من 611 مدرسة في مسابقة الرسم البيئي، و1042 طالباً وطالبة من 361 مدرسة في مسابقة الفن من النفايات، حيث استقطبت الفعاليات مدارس من مختلف إمارات الدولة، بما فيها المؤسسات التعليمية الداعمة لأصحاب الهمم، في خطوة تهدف إلى تعزيز مفاهيم الاستدامة والوعي البيئي بين الطلبة.

وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي، الشريك المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن حجم المشاركات يعكس وعياً متنامياً لدى الطلبة تجاه القضايا البيئية والاستدامة، مشيرة إلى أن الفن يمثل أداة مؤثرة لتعزيز المسؤولية البيئية، وترسيخ أساليب الحياة المستدامة، وقالت إن المجموعة تحرص منذ تأسيسها على دعم الأجيال الشابة، وتمكينها من الإسهام الفاعل في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.

وركزت مسابقة الرسم البيئي على ثلاثة محاور رئيسة للفئات العمرية المختلفة شملت حماية البيئات القطبية، والحفاظ على الأنهار والبحيرات، واستشراف مستقبل كوكب الأرض بحلول عام 2075، بينما استهدفت مسابقة الفن من النفايات تسليط الضوء على مفاهيم إعادة التدوير والاقتصاد الدائري من خلال تنفيذ أعمال فنية ووظيفية باستخدام المواد المهملة، وتولت تقييم المشاركات لجنة تحكيم متخصصة ضمت كلّاً من بهية شهاب من وزارة التربية والتعليم، والفنانة الدكتورة نجاة مكي، والفنانة التشكيلية باري ساجار. وثمّنت مجموعة عمل الإمارات للبيئة جهود الجهات الداعمة للمشاركة المدرسية في المسابقتين، معربة عن تقديرها لوزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، إلى جانب المركز الإسماعيلي في دبي والشركات الراعية التي أسهمت في إنجاح هذا الحدث.