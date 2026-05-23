برنامج وطني لتمكين 48 إعلامياً من أصحاب الهمم

أبوظبي (وام)



اختتمت هيئة زايد لأصحاب الهمم البرنامج التدريبي الذي قدمه المشروع الوطني لإعداد وتمكين إعلاميين محترفين من أصحاب الهمم، والذي يأتي بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ومركز «تريندز» للبحوث والاستشارات.

واستفاد من البرنامج نحو 48 من أصحاب الهمم، حيث خضع المشاركون لسلسلة من الورش التدريبية والمحاضرات التطبيقية المكثفة على مدار أسابيع عدة، إذ شمل البرنامج تخصصات إعلامية متنوعة؛ وذلك بهدف صقل مواهبهم، وتزويدهم بالأدوات المهنية اللازمة التي تمكنهم من التميز والمنافسة في سوق العمل الإعلامي.

وشهد البرنامج تنفيذ مسارات تدريبية تطبيقية ركزت على التقديم التلفزيوني والإذاعي، الصحافة الرقمية، صناعة المحتوى، والسرد القصصي المؤثر، ومهارات التواصل الحديثة، بما في ذلك إعداد النصوص التحريرية، وإنتاج المحتوى الرقمي للمنصات، إلى جانب تدريبات عملية على إدارة المحتوى الصوتي والمرئي، وبناء المواد الإعلامية وفق معايير مهنية معتمدة.

كما تضمن البرنامج تطبيقات عملية في مجالات التقديم والإخراج البرامجي، والتعامل مع بيئات الإنتاج الإعلامي، إضافة إلى تدريبات على أدوات الإعلام الرقمي الحديثة، بما فيها توظيف التقنيات الذكية في البحث والتحرير وصناعة المحتوى، بما يعزز كفاءة المشاركين في مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع الإعلامي.

واختتمت الورش التدريبية بإنتاج نماذج ومخرجات إعلامية عملية عكست ما اكتسبه المشاركون من مهارات تحريرية وإنتاجية وتقديمية، شملت مواد صوتية ومقاطع مرئية ونماذج محتوى رقمي قابلة للنشر والتطبيق المهني.

وأثبت المشاركون في البرنامج كفاءة كبيرة في التفاعل مع البرنامج التدريبي، مؤكدين أن أصحاب الهمم يملكون القدرة على التفوق والابتكار في مجالات الإعلام والمحتوى، عندما تتاح لهم الفرص المناسبة والتدريب المتخصص.



صناع محتوى

يستهدف البرنامج إعادة تعريف حضور أصحاب الهمم في المشهد الإعلامي، ليكونوا إعلاميين محترفين، وصناع محتوى، ومشاركين فاعلين في صناعة الرأي العام، وفق أعلى المعايير المهنية المعتمدة في القطاع الإعلامي.

ويشكّل المسار التدريبي داخل المؤسسات الإعلامية أحد أبرز محاور البرنامج، حيث ستتاح للمشاركين فرصة التعرف بشكل عملي على بيئات العمل الإعلامي المهنية وآليات الإنتاج والتحرير والتقديم داخل المؤسسات المتخصصة، بما يسهم في سد الفجوة بين التدريب النظري والتطبيق الواقعي.

ويركّز هذا المسار على تعزيز جاهزية المشاركين للاندماج في سوق العمل الإعلامي، من خلال محاكاة التجارب المهنية الحقيقية، والتفاعل مع أدوات العمل الإعلامي الحديثة، وفهم طبيعة العمل داخل غرف الأخبار ومنصات الإنتاج الرقمي، الأمر الذي سيعزز من ثقتهم بقدراتهم المهنية، ويرسّخ مفهوم التمكين القائم على الكفاءة والإبداع والقدرة على المنافسة الفعلية في القطاع الإعلامي.

ويمثل المشروع امتداداً لرؤية دولة الإمارات التي جعلت التمكين محوراً أساسياً لبناء مجتمع دامج، ووضعت أصحاب الهمم في قلب مشروعها الإنساني والنهضوي، باعتبارهم قوة قادرة على الإبداع وصناعة الأثر.

وتتمحور رؤية البرنامج حول بناء جيل إعلامي رائد من أصحاب الهمم، يتمتع بكفاءة مهنية عالية تؤهله للمنافسة والإنتاج في سوق العمل، ليكونوا قوة مؤثرة ومبدعة تعيد صياغة المشهد الإعلامي، وتترك بصمة حقيقية في صناعة المحتوى.