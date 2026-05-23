مؤسسة حمدان بن راشد تعزز التعاون مع وفد الدولة الدائم في «اليونسكو»

التقى الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم، أمس الأول، في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو»، علي عبدالله الحاج، رئيس وفد الدولة الدائم في اليونسكو، على هامش اجتماع لجنة التحكيم الدولية لجائزة حمدان اليونسكو لتنمية أداء المعلمين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين المؤسسة والوفد الدائم في «اليونسكو»، بما يسهم في إنجاح البرامج والمشروعات المشتركة مع «اليونسكو»، بالإضافة إلى مستجدات الجائزة والاستعداد لتنظيم حفل تكريم الفائزين في دورتها التاسعة المقرر في 5 أكتوبر المقبل بمقر المنظمة.