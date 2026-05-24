الأحد 24 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
"شرطة دبي" تحذِّر من خطورة استخدام الألعاب النارية والاتجار بها

شعار شرطة دبي
24 مايو 2026 11:43

تزامناً مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حذّرت القيادة العامة لشرطة دبي من خطورة استخدام أو الاتجار بالألعاب النارية خلال إجازة العيد، لما لذلك من خطورة على المستخدمين، تؤدّي إلى آثار صحية وجسدية، داعيةً أفراد المجتمع  إلى الالتزام بالقوانين وعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع الألعاب  النارية ومَن يتاجر بها، حفاظاً على سلامة العامة.
وأكدت شرطة دبي أن الألعاب النارية قد تبدو غير خطرة، لكنها قد تتحول في  لحظات إلى مخاطر حقيقية تهدّد الأفراد والممتلكات وسلامة الأفراد، مشيرةً إلى أن خطورة الألعاب النارية تتمثل في أنها تُسبب عاهات مستديمة، تصل إلى  فقدان وبتر وحرق أعضاء في الجسم.
ونبّهت شرطة دبي إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن  الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، يعاقب على الاتجار بالألعاب النارية، حيث تنص المادة رقم 54 من المرسوم على عقوبة الحبس مدة لا تقلُّ عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل مَن قام بدون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الألعاب النارية
عيد الأضحى
شرطة دبي
