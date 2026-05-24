الأحد 24 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

وفد الإمارات يختتم مشاركته في منتدى الأمن العالمي "غلوبسك 2026" في براغ

وفد الإمارات يختتم مشاركته في منتدى الأمن العالمي "غلوبسك 2026" في براغ
24 مايو 2026 15:56

اختتم وفد دولة الإمارات رفيع المستوى برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مشاركته في منتدى الأمن العالمي "غلوبسك 2026" الذي عقد في العاصمة التشيكية "براغ" خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو الجاري.

واستضاف سموه، خلال تواجده في العاصمة التشيكية "براغ" حوارا استراتيجيا مع عدد من نظرائه الأوروبيين، جرى خلاله تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات وأوروبا. 

وشارك مسؤولون إماراتيون آخرون، من ضمنهم معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، وعمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، في عدد من جلسات المنتدى، كما عقدوا لقاءات ثنائية متنوعة.

 

وتأتي مشاركة دولة الإمارات في المنتدى في إطار الشراكة الاستراتيجية بين منتدى غلوبسك وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.

وشهد هذا العام انعقاد الدورة الحادية والعشرين من منتدى غلوبسك، المنصة الدولية الرائدة التي تجمع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والخبراء لمناقشة القضايا المحورية المتعلقة بالأمن ومرونة الأنظمة العالمية واستشراف مستقبل النظام العالمي.

 

المصدر: وام
