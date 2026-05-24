الأحد 24 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

توقُّع ارتفاع درجات الحرارة غداً

أبوظبي
24 مايو 2026 17:05

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف غرباً.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 07:20 والمد الثاني 21:47، والجزر الأول عند الساعة 14:14 والجزر الثاني عند الساعة 03:46.

بحر عمان خفيف الموج أيضا. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:28 والمد الثاني 06:43، والجزر الأول عند الساعة 10:55 والجزر الثاني عند الساعة 00:21.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                      الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي                       41 25 90 30

دبي                             41 25 90 30

الشارقة                        41 25 85 25

عجمان                         42 24 85 25

أم القيوين                      42 24 80 25

أخبار ذات صلة
ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الإمارات
"الأرصاد": درجات الحرارة تميل للانخفاض غداً

رأس الخيمة                   43 24 75 25

الفجيرة                         36 29 85 35

العـين                           44 23 70 15

ليوا                              45 23 80 20

الرويس                         39 24 90 30

السلع                            38 25 90 30

دلـمـا                            35 27 90 45

طنب الكبرى / الصغرى    34 26 85 40

أبو موسى                      34 26 85 40.

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة
آخر الأخبار
عبور «الأطلسي» بسفينة شراعية.. احتفاءً بذكرى استقلال الولايات المتحدة
الترفيه
عبور «الأطلسي» بسفينة شراعية.. احتفاءً بذكرى استقلال الولايات المتحدة
اليوم 18:59
9.4 مليار درهم تمويلات «صندوق أبوظبي للتنمية» لمشاريع استراتيجية في الأردن
اقتصاد
9.4 مليار درهم تمويلات «صندوق أبوظبي للتنمية» لمشاريع استراتيجية في الأردن
اليوم 18:58
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على لبنان
الأخبار العالمية
تواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان رغم الهدنة
اليوم 18:53
12 لاعباً شكّلوا حقبة جوارديولا مع مانشستر سيتي
الرياضة
12 لاعباً شكّلوا حقبة جوارديولا مع مانشستر سيتي
اليوم 18:45
الطواف حول الكعبة المشرفة
الأخبار العالمية
مئات آلاف الحجاج يطوفون حول الكعبة
اليوم 18:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©