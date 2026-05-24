%98.2 نسبة الشعور بالأمان في «الرفاعة» بدبي

دبي (الاتحاد)



تفقّد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مركز شرطة الرفاعة، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة؛ بهدف متابعة مؤشرات الأداء التشغيلية والخدمية، والاطّلاع على جاهزية المركز في تعزيز الأمن والأمان وخدمة أفراد المجتمع.

واطّلع معاليه، خلال التفتيش، على عرض تعريفي حول مناطق الاختصاص التابعة للمركز، والتي تضم 9 مناطق حيوية، وتمتد على مساحة تُقدر بـ16 كيلومتراً مربعاً، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 717 ألف نسمة.

واستعرض المركز أبرز نتائجه ومؤشرات الأداء المؤسسي، والتي أظهرت وصول نسبة الشعور بالأمان إلى 98.2%، فيما بلغت نسبة الثقة في وجود مركز الشرطة بالقرب من أفراد المجتمع 98.1%، وسجّلت نسبة الشعور بالأمان أثناء الليل 96.8%، إلى جانب تحقيق نسبة سعادة وظيفية بلغت 97.3%.

كما نفّذ المركز 12 شراكة مجتمعية و6 مبادرات، وحصد 3 جوائز في التميز المؤسسي، في إطار جهوده لتعزيز الأمن المجتمعي وجودة الحياة.



واطّلع معالي الفريق المري على الهيكل التنظيمي للمركز وسير العمل في أقسامه المختلفة، بما يشمل أقسام التسجيل الجنائي، والمناوبة العامة، والتسجيل المروري، وإسعاد المتعاملين، والتوقيف.

وأشاد معالي الفريق المري بجهود العاملين في مركز شرطة الرفاعة، وما يحققونه من نتائج إيجابية ومؤشرات أداء متقدمة، مؤكداً أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التكامل بين مختلف الأقسام، والاستمرار في تطوير منظومة العمل الأمني والخدمي.