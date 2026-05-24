الإثنين 25 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة دبي تحدد مواعيد التواصل المرئي مع النزلاء خلال العيد

25 مايو 2026 02:22

دبي (الاتحاد) 

حدَّدت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي مواعيد زيارة النزلاء «عن بُعد» خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. 
وأكد العميد صلاح جمعة بوعصيبة، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، استمرار تقديم خدمة التواصل المرئي عن بُعد بين النزلاء وذويهم في الأيام الأول والثاني والثالث من إجازة عيد الأضحى المبارك، داخل الدولة وخارجها، على فترتين: الأولى من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، والفترة الثانية من الساعة الثانية ظهراً وحتى الرابعة عصراً. 
وقال العميد بوعصيبة إن خدمة التواصل المرئي عن بُعد، ونظراً للنجاح الذي حققته منذ إطلاقها، تستمر شرطة دبي في توفيرها للنزلاء وذويهم، خاصة أنها مكّنت النزلاء من التواصل مع عائلاتهم، سواء داخل الدولة أو خارجها. 
وأكد العميد بوعصيبة أن شرطة دبي حرصت على توفير الدعم اللوجستي الكامل للنزلاء والنزيلات ليتمكنوا من التواصل مع عائلاتهم عبر الأجهزة الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، موضحاً أن آلية عمل الخدمة تتم من خلال تقدم ذوي النزلاء بطلب إلكتروني لزيارة أقاربهم من النزلاء عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، ومن ثم يتم إرسال رسالة نصية إلى صاحب الطلب مزوّدة بالرابط الخاص بإجراء المكالمة المرئية وتوقيتها المحدد، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة دبي، ليتمكن بذلك النزيل أو النزيلة من إجراء المكالمة المرئية عبر الأجهزة الإلكترونية التي وفرتها لهم الشرطة.

الدكتورة نسيم رفيع لـ«الاتحاد»: جاهزية كاملة لفرق بلدية دبي وخطط رقابية مكثّفة خلال عيد الأضحى
«جمارك دبي» تعزّز انسيابية التجارة وترسّخ جاهزية المنظومة الاقتصادية
الزيودي: مضيق هرمز يجب أن يظل ممراً مائياً دولياً حراً ومفتوحاً
ترامب: الحصار سارٍ لحين التوصل لاتفاق مع إيران
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: ممارسات إيران في مضيق هرمز «إرهاب عابر للحدود»
تأهب بريطاني لمهمة محتملة لتطهير «هرمز» من الألغام
غارات إسرائيلية متواصلة على لبنان وإنذارات إخلاء جديدة
